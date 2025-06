Weshalb sich Aktien- und Rentenmarkt in den USA widersprechen

Die Wall Street hat gelernt mit Trump zu leben. Der S&P 500 kratzt nach dem Crash im April wieder an der Marke von 6.000 Punkten und nähert sich seinem Allzeithoch vom Februar immer mehr an. Der Dax hat sogar schon vor Kurzem ein neues Rekordhoch markiert.

Trotz täglich gemischter Meldungen herrschen derzeit eine positive Stimmung an den Aktienmärkten, eine ordentliche Risikoneigung und eine gute Marktbreite. Kurzfristige Rücksetzer nutzen die Anleger für Nachkäufe.

Der amerikanische Rentenmarkt spiegelt hingegen ein ganz anderes Bild wider. Hier steht die Nervosität im Vordergrund. Die Abstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch Moody’s bringt die Stimmung der Anleihe-Investoren auf den Punkt. An der Solidität der amerikanischen Staatsfinanzen werden immer größere Zweifel laut. Dies zeigt sich auch in der deutlichen Abwertung des US-Dollars, der seit Jahresbeginn bereits fast 12 Prozent an Wert verloren hat.

Die Auktionen von US-Staatsanleihen geraten zunehmend unter Druck, während die Laufzeitprämie der USA steigt. Jetzt verschärft Trump die Lage mit seinem „Big Beautiful Bill” zusätzlich – und zwar massiv.

Wall Street ignoriert Risiken

Seit Mitte April preisen die Aktienmärkte jenseits und diesseits des Atlantiks immer mehr Worst-Case-Szenarien aus, vor allem einen Handelskrieg der USA mit dem Rest der Welt. Inzwischen gehen die meisten Anleger davon aus, dass sich die Zölle auf einem Niveau von 10 bis 20 Prozent einpendeln könnten.

Der sogenannte Taco-Trade macht die Runde. Dabei setzen Investoren darauf, dass Trump nach drakonischen Ankündigungen von Strafmaßnahmen immer wieder kurze Zeit später einen Rückzieher macht. Nicht mehr jedes Wort des mächtigsten Mannes der Welt wird auf die Goldwaage gelegt. Auch Äußerungen von Musk oder Putin finden zunehmend weniger Beachtung.

Hinzu kommt eine zunehmende Klarheit bei den Makrodaten. Die vorgezogenen Käufe von Unternehmen und Verbrauchern im Vorfeld des „Liberation Day“ hatten in den USA im ersten Quartal zu gewissen Verzerrungen geführt. Doch jetzt kristallisieren sich wichtige Eckpfeiler heraus. Erstens sinkt mittlerweile auch in den USA die Inflation. Beim Minianstieg im Mai dürfte es sich um einen Ausrutscher nach oben handeln. Gleichzeitig gehen auch die Inflationserwartungen zurück. Drittens erweist sich die Konjunktur in den USA als widerstandsfähiger als ursprünglich erwartet. Die Sorge vor einer Rezession schwindet.

Und noch etwas fällt positiv ins Gewicht: Selbst schwächere Konjunkturdaten werden von den Anlegern häufig positiv interpretiert, da sie den Spielraum der Fed für eine schnellere und umfangreichere Senkung der nach wie vor hohen Leitzinsen erhöhen. Kurzum: Aus Sicht der Aktienanleger bewegen sie sich in einem überwiegend positiven Umfeld.

Deutlich mehr Pessimismus am Rentenmarkt

Die Stimmung an den Anleihemärkten ist sehr viel schlechter. Die Renditen von US-Staatsanleihen wollen einfach nicht fallen. Vielmehr gilt laut der Befürchtung vieler Marktteilnehmer „Higher for longer“.

Allein Trumps „Big Beautiful Bill” dürfte die Staatsschulden der USA in den kommenden zehn Jahren um 3 bis 4 Billionen US-Dollar erhöhen. Gleichzeitig zeigen die teils rabiaten Spar- und Streichungsmaßnahmen des ehemaligen Trump-Verbündeten Elon Musk im Staatshaushalt kaum Wirkung.

Erschwerend kommt hinzu, dass die von Trump verfolgten Steuersenkungen vor allem Gutverdienern zugutekommen. Bei einkommensschwächeren Schichten finden dagegen Kürzungen statt, beispielsweise bei der Krankenversicherung Medicaid oder bei Lebensmittelgutscheinen. Diese Umverteilung von unten nach oben wird den Konsum belasten und somit für zusätzliche Steuerausfälle sorgen. Das Vertrauen in die USA schwindet.

Vor allem die Notenbanken der Schwellenländer diversifizieren bereits seit Längerem ihre Devisenreserven und suchen nach Alternativen zum Dollar. Als solche gilt vor allem Gold. Nun gießt Trump mit einer Steuer von bis zu 20 Prozent auf Zinsen und Dividendenerträge ausländischer Investoren zusätzliches Öl ins Feuer und macht ein Engagement für Ausländer in Treasuries noch unattraktiver.

Das Misstrauen gegenüber der bereits heute (zu) hohen Staatsverschuldung der USA wächst, wenn auch nicht stürmisch, sondern Schritt für Schritt. Dadurch steigt der Druck auf die Fed, im Krisenfall als „lender of last resort“ einzuspringen.

„Langweiler” könnten weiter profitieren

Die Konsequenzen für Anleger sind offensichtlich. Angesichts der Risiken an den US-Rentenmärkten kommen sie um Aktien und Gold kaum herum. Bei Dividendentiteln dürfte sich ein Fokus auf Europa weiterhin auszahlen. Unterstützung liefern hier die expansive Geldpolitik und steigende Staatsausgaben, vor allem für die Verteidigung. Hinzu kommt nun auch noch eine Entspannung bei den Energiepreisen, die allerdings zumindest kurzfristig durch den Konflikt im Nahen Osten gestoppt wurde.

Vor allem die „Langweiler” könnten weiter profitieren. Unternehmen, die nicht global agieren und in Branchen wie Versorgung, Bau, Finanzen oder Telekommunikation tätig sind, sind weitgehend unabhängig von möglichen Zollschranken und auch von der „Big Beautiful Bill“, sofern sie keine US-Beteiligungen haben. Schließlich dürften europäische Unternehmen in besonderem Maße von einer Entspannung des Konflikts zwischen den USA und China profitieren.

Gold kommt ebenfalls die zunehmenden Verunsicherungen an den amerikanischen Rentenmärkten zugute. Das Edelmetall gewinnt immer mehr Anlegerschichten auch außerhalb der Notenbanken.

Foto: Bethmann Bank

Über den Autor:

Steffen Kunkel arbeitet bei der Bethmann Bank, einer Marke der ABN Amro Bank Frankfurt Branch, als Chief Investment Strategist. Davor war der Diplom-Volkswirt unter anderem bei der Credit Suisse und Universal Investments tätig.