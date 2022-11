In den vergangenen 120 Jahren Diesen jährlichen Mehrertrag erzielten Aktien gegenüber Anleihen

Aktien sind auf lange Sicht ertragsstärker als Anleihen. Zu dem Ergebnis kommt eine Analyse des Deutschen Aktieninstituts und Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) in Zusammenarbeit mit dem Finvia Family Office. Dabei untersuchten die Studienautoren die reale, das heißt, die um Preissteigerungen bereinigte Ertragsentwicklung von Staatsanleihen und Aktien der 16 entwickelten Länder der Welt.



Staatsanleihen versus Aktien. © Deutsches Aktieninstitut und Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), Finvia Family Office

Ein Blick in die vergangenen 120 Jahre zeigt: Aktien erzielten deutlich höhere Erträge als Staatsanleihen. Im weltweiten Durchschnitt legten Aktienwerte mehr als das 750-fache zu. Die Werte von Staatsanleihen stiegen dagegen lediglich um etwas mehr als das Elffache. Insgesamt kamen Aktien damit im Zeitraum von 1900 bis 2020 auf einen jährlichen Ertrag von 5,7 Prozent – Staatsanleihen dagegen nur auf 2,1 Prozent.

Was die Erträge von Staatsanleihen angeht, so stellt laut der Studienautoren das Jahr 1984 einen Wendepunkt dar. Nachdem die Zentralbanken damals die hohen Inflationsraten der 1970er Jahre wirksam bekämpft hatten, lockerten sie ihre restriktive Geldpolitik. Aus diesem Grund erleben Investoren seit 1984 einen Rückgang der Zinsen, der die Kursentwicklung der laufenden Staatsanleihen, die noch zu hohen Zinsen emittiert wurden, in den vergangenen 40 Jahren beflügelte.

Daher konnten in den vergangenen 120 Jahren Staatsanleihen im weltweiten Durchschnitt nur von 1984 bis 2020 mit 6,7 Prozent pro Jahr einen deutlichen realen Gesamtertrag erwirtschaften und waren damit für die Altersvorsorge geeignet. In den restlichen 84 Jahren, also von 1900 bis 1984, erreichte der jährliche reale Gesamtertrag hingegen nur 0,18 Prozent.

Dagegen konnten Aktien in der Zeit von 1900 bis 1984, die von zwei Weltkriegen, diversen Hyperinflationen und der großen Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1932 geprägt war, einen realen Gesamtertrag von 4,5 Prozent pro Jahr erwirtschaften.