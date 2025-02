Fast im Tagesrhythmus werden an den Börsen neue Rekordstände erreicht, auch der deutsche Leitindex Dax übertrifft sich selbst immer wieder. Allein in den ersten sieben Wochen 2025 legte er mehr als 12 Prozent zu – trotz aller geopolitischen Krisen und wirtschaftlichen Unsicherheiten.

Doch welche Aktien sind bei den Anlegern besonders beliebt? Die Handels- und Investmentplattform Etoro, mit 35 Millionen Nutzern in über 100 Ländern, hat dies anhand ihrer Kundendaten analysiert – mit teils überraschenden Ergebnissen.

Denn: Die Zunahme an Aktionären geht nicht immer Hand in Hand mit steigenden Kursen. Während Unternehmen aus den Bereichen KI, Krypto und Energie die Liste der Aufsteiger anführen, mussten andere Aktien, was die Zahl der Etoro-Anleger angeht, herbe Rückgänge hinnehmen. Allen voran das Reiseunternehmen Tui mit einem Minus von 96 Prozent, obwohl der Aktienkurs des Unternehmens in den vergangenen zwölf Monaten um rund 7 Prozent stieg.

Besonders bemerkenswert: Trotz enormer Zuwächse bei den Aktionären von bis zu 579 Prozent findet sich keine dieser Aktien unter den Top 10 der meistgehaltenen Aktien 2024 von Etoro-Nutzern.

In der folgenden Klickstrecke zeigen wir Ihnen, welche Aktien bei den Anlegern der Investment- und Handelsplattform 2024 besonders gefragt waren.