FvS-Vorstand Bert Flossbach
Aktien bleiben erste Wahl
„Bonds are back“, liest man immer wieder. Und tatsächlich – nach den Jahren von Null- und Negativzinsen – werfen Anleihen (zumindest optisch) wieder ansprechende Renditen ab. Eine allzu große Euphorie sollte jedoch nicht entstehen. Denn es bleibt fraglich, ob Anleihen allein mit Blick auf die Kupons langfristig wieder ein lukratives Investment sind. Denn dazu müsste sich die Inflation rasch der Zielmarke von 2 Prozent nähern. Sollte dies nicht passieren, würde eine zehnjährige deutsche Bundesanleihe mit gerade einmal 2,5 Prozent Rendite einen realen Kapitalverlust bedeuten. Letztlich kommt es in der Geldanlage immer darauf an, den Wert des Vermögens zu erhalten und zu mehren.