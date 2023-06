Erfolg mit Aktien Aktien sind langfristig sicherer als Anleihen

Bei der Vermögensanlage setzen die Deutschen bevorzugt auf Sicherheit. Spar­bü­cher, Festgelder und Lebensversicherungen dominieren bei den liquiden Assets nach wie vor. Sachwerte wie Aktien spielten in der Vergangenheit aufgrund ihres unterstellten ho­hen Risikos nur eine geringe Rolle. Doch: Findet hier derzeit ein Wandel statt? Kernfrage ist, ob Aktien wirklich so riskant und Spareinlagen und Anleihen so sicher sind?

Risiken von Aktien und Anleihen

Hintergrund für Kostolanys Über­legungen war, dass Anleihen fixe Erträge abwerfen. Dies hat sich jedoch geändert: Anleihen sind heute bei weitem nicht mehr so rentabel wie früher. Werfen wir daher einen Blick auf die Risiken von Aktien und Anleihen. Die meisten Marktteilnehmer verstehen unter „Risiko“ die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts bei einem Invest­ment. Da Aktien starken Kursschwankungen unterliegen, werden sie entsprechend auch als „riskante Anlageform“ wahrgenommen. Auf kurze Sicht sind Anleihen tatsächlich weniger schwankungsanfällig als Aktien und geben dadurch ein Gefühl der Sicherheit. In der Rückschau auf die vergangenen 30 Jahre konnte man mit Anleihen eine gute Ren­dite erwirtschaften. Gemessen am Index für Bundesanleihen („REX-Perfor­mance“) errechnet sich für die „gute alte Zeit“ im Durchschnitt eine Jahresrendite – vor Infla­tion – von 5 Prozent. Noch besser wäre es mit deutschen Standardaktien (DAX-Index) ge­laufen. 8 Prozent Rendite pro Jahr konnte der Langfristinvestor mit Aktien erzielen. Damit hätte sich ein Kapitaleinsatz in 30 Jahren verzehnfacht. Bei einer weltweiten Anlage wären sogar 9 Prozent Rendite möglich gewesen. Schluss­endlich haben selbst große Krisen – Dot­com-Blase, 9/11, Finanz- und Eurokrise, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg – der langfristigen Wertentwicklung nicht geschadet.

Zinseszins-Effekt beachten

Bei der Wahl zwischen „sicheren“ 5 Prozent Rendite für Anleihen und den „riskanteren“ 8 Prozent Ertrags­chancen bei Aktien würden sich wohl viele deutsche Anleger für die erste Variante entscheiden. Dabei unterschätzen sie jedoch die Bedeutung des Zinseszins-Effekts. Wer seine Altersvorsorge aufbauen möchte, hat meist einen Anlagehorizont von 30 Jahren und mehr. In dieser Zeit würden aus 10.000 Euro bei einer 5-prozentigen Rendite rund 43.000 Euro, bei 8 Prozent wären es bereits 100.000 Euro. Dies entspricht dem 2,3-fachen. Beides sind nominale Werte, die den Kaufkraftverlust durch Inflation nicht berücksichtigen. In die Zukunft blickend wird es mit Zinsanlagen kaum möglich sein, die eigene Kaufkraft zu halten. Seit drei Jahrzehnten sinken die Zinsen. Gleichzeitig springt die Teuerungsrate auf den höchsten Stand seit fast 30 Jahren – mit entsprechend gravierenden Inflationsrisiken für Anleihen.

Geduld mitbringen

Während Anleihen also mit zunehmender Zeitdauer durchaus erheblichen Risiken unterliegen, sinken diese bei Aktien mit zunehmender Haltedauer. Das Risiko wird bei Wertpapieren rechnerisch durch die Schwankungsbreite (Volatilität) bestimmt. Aktien schwanken etwa 20 Prozent pro Jahr um ihren Mittelwert. Ihr Schwankungsrisiko ist etwa drei bis fünf Mal höher als das von Anleihen. Der Vorteil von Aktieninvestments ist, dass man mit einem gut diversifizierten Korb bei einem langfristigen Anlagehorizont Sicherheit erzeugen kann. Während statistisch kurzfristig enorme Sprünge bei der Spanne der Wertentwicklung von Aktienmärkten zu verzeichnen sind (Schwankungsbreite und Mittelwert der Aktienrendite reichen von -60 bis +80 Prozent) verdichtet sich das Rendite-Risiko-Verhältnis auf lange Sicht immer mehr um einen Mittelwert von 7 bis 9 Prozent. Wenn ein Anle­ger seinen Anlagehorizont von einem Jahr auf zehn Jahre erweitert, so vermindert er sein Risiko um 80 Prozent. Mit zuneh­mender Haltedauer nimmt das Schwankungsrisiko (der annualisierten Rendite) also stark ab. Nach etwa 15 Jahren hat der Investor eine gute Sicherheit auf eine positive Wertentwicklung. Selbst wer zu einem ungünstigen Zeit­punkt einsteigt, zum Beispiel vor einem fürchterlichen Crash, würde spätestens nach etwa 15 Jahren seinen Einstand wieder erreichen und in die Gewinnzone laufen. Aktienrisiken schwinden also mit zunehmender Anlagedauer, während bei Anleihen die (Inflations-)Risiken steigen.

Breite Streuung entscheidend

Grundvoraussetzung für die skizzierten Annahmen ist eine breite Diversifikation des Aktienportfolios. Dies lässt sich heutzutage bequem und kostengünstig über ETFs erreichen. Neben der zwingend erforderlichen Diversifikation spielt die Zeit eine entscheidende Rolle für den Anlageerfolg. Gerade bei Aktieninvestments ist der Zeitgedanke fundamental, denn ohne Geduld geht es nicht. Geduldig sein fällt vielen Investoren jedoch schwer. Kostolany formulierte diesen Aspekt so: „Man macht das Geld nicht so sehr mit dem Kopf, sondern mit dem Sitzfleisch.“

www.fiduka.com

Disclaimer:

Diese Publikation dient nur zu Informationszwecken und zur Nutzung durch den Empfänger. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im Auftrag der FIDUKA zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Investmentfonds dar. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Informationen wurden aus Quellen zusammengetragen, die als zuverlässig gelten. Die FIDUKA gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich deren Zuverlässigkeit und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Information ergeben.