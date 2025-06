Der Dax kann seit Beginn des Jahres eine beachtliche Entwicklung verzeichnen: Zum ersten Mal überstieg er im Mai die Marke von 24.000 Punkten. Dazu beigetragen hat seit Anfang des Jahres vor allem Rheinmetall – aber zum Beispiel auch die Deutsche Bank.

So hat das Unternehmen im ersten Quartal dieses Jahres den höchsten Gewinn seit 14 Jahren eingefahren – und damit die optimistischsten Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Gewinn vor Steuern betrug in diesem Zeitraum 2,84 Milliarden Euro, nach Steuern immerhin noch 1,78 Milliarden Euro.

Diese Entwicklung dauert bereits länger an. Laut einer Auswertung von Morningstar belegt die Deutsche Bank den dritten Platz unter den zehn deutschen Dividenden-Aktien, die sich im vergangenen Jahr am besten entwickelt haben: So hat der Titel 2024 um 38,2 Prozent zugelegt, die Dividendenrendite betrug 2,7 Prozent.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir deshalb, in welchen aktiven Fonds und ETFs die Deutsche Bank hoch gewichtet ist. Aber auch hier gilt wie bei allen Investments: Als Anleger sollte man sich genau überlegen, ob und wie stark man in Trendthemen investieren möchte – denn Trends können sich naturgemäß ändern. Auch bei der Übersicht zeigt sich: Manche der hier vorgestellten Fonds verfügen nur über ein sehr überschaubares Volumen – bei solchen besteht dann ein höheres Risiko, dass diese irgendwann liquidiert werden.

Mit Fonds und ETFs sind Anleger bei Kursverlusten eines einzelnen Unternehmens aber zumindest deutlich besser abgesichert als dies bei einem Investment in die einzelne Aktie der Fall wäre.

Stand der Daten: 04. Juni 2025

Main First Germany Fund

Sektor: Aktienfonds All Cap Deutschland

Aktienfonds All Cap Deutschland Auflegung: 05.06.2009

05.06.2009 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Ethenea

Ethenea ISIN: LU0390221256

Performance YTD: 16,22%

16,22% Performance 1 Jahr: 5,22%

5,22% Performance 3 Jahre: 7,43%

7,43% Performance 5 Jahre: 36,56%

36,56% Performance 10 Jahre: 57,48%

57,48% Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,15

-0,15 Volatilität 3 Jahre: 16,84%

16,84% Volumen in Mio. EUR: 113

113 Währung: EUR

Anteil Deutsche Bank: 5,42 Prozent

Kurzbeschreibung des Fonds: Dieser reine Deutschland-Fonds zeigt mit 16,22 Prozent YTD-Performance eine solide, aber im Vergleich zu anderen Deutschland-Fonds im Ranking unterdurchschnittliche Entwicklung. Mit einem Fondsvolumen von 113 Millionen Euro gehört er zu den mittelgroßen Fonds der Auswahl. Auffällig ist die negative Sharpe Ratio von -0,15, was auf ein ungünstiges Rendite-Risiko-Verhältnis hindeutet. Der Fokus auf unterbewertete deutsche Unternehmen hat sich langfristig mit 57,48 Prozent über zehn Jahre moderat ausgezahlt, bleibt aber hinter spezialisierten Fonds zurück.