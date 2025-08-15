Aktiencheck: Die 10 besten Blue Chips fürs Depot
Aktien von Großunternehmen, sogenannte Blue Chips, gelten als stabile, langfristige Anlage – in der Regel sind diese Konzerne etabliert, finanziell solide und schütten Dividenden aus. Allerdings werden solche Aktien oft auch teuer gehandelt. Das Analysehaus Morningstar scannt daher den Markt regelmäßig nach den besten Aktien, die unterbewertet, also unter ihrem fairen Wert zu haben sind.
Ein entscheidendes Kriterium ist ein breiter wirtschaftlicher Burggraben, also ein Geschäftsmodell, das Wettbewerber nur schwer kopieren können. Zudem schaffen es nur Firmen mit vorhersehbaren Cashflows und guten Management-Teams auf die Morningstar-Watchlist, schreiben die Analysten. Als Blue Chips gelten Firmen mit einem Börsenwert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar.
Um den fairen Wert zu ermitteln, werten die Aktienanalysten die Fundamentaldaten aus und berechnen, wie viel Geld ein Unternehmen in Zukunft erwirtschaften kann. Im August haben es zehn internationale Großunternehmen auf die Bestenliste von Morningstar geschafft, deren Aktien nach Einschätzung der Anlageexperten mindestens 14 Prozent unterbewertet waren (Stand der Auswertung: 6. August 2025).
Platz 10: Pepsi Co
Pepsi Co ist ein weltweit tätiger Getränke- und Lebensmittelkonzern, der ein breites Sortiment an bekannten Marken wie Pepsi, Lipton, 7 Up, Quaker und Tropicana anbietet. Der Hauptsitz befindet sich in Purchase im Bundesstaat New York.
- ISIN: US7134481081
- Land: USA
- Branche: Getränke
- Kurs / Fair Value: 0,86
- Geschätzter fairer Wert: 164 US-Dollar pro Aktie