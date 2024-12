in Aktien

Link wurde in die Zwischenablage kopiert

Aktien von Großunternehmen, sogenannte Blue Chips, gelten als stabile, langfristige Anlage – in der Regel sind diese Konzerne etabliert, finanziell solide und schütten Dividenden aus. Allerdings werden solche Aktien oft auch teuer gehandelt. Das Analysehaus Morningstar scannt daher den Markt regelmäßig nach den besten Aktien, die unterbewertet, also unter ihrem fairen Wert zu haben sind.

Ein entscheidendes Kriterium ist ein breiter wirtschaftlicher Burggraben, also ein Geschäftsmodell, das Wettbewerber nur schwer kopieren können. Zudem schaffen es nur Firmen mit vorhersehbaren Cashflows und guten Mangement-Teams auf die Morningstar-Watchlist, schreiben die Analysten. Als Blue Chips gelten Firmen mit einem Börsenwert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar.

Um den fairen Wert zu ermitteln, werten die Aktienanalysten die Fundamentaldaten aus und berechnen, wie viel Geld ein Unternehmen in Zukunft erwirtschaften kann. Im Dezember haben es zehn internationale Großunternehmen auf die Bestenliste von Morningstar geschafft, deren Aktien nach Einschätzung der Anlageexperten mindestens 15 Prozent unterbewertet waren (Stand der Auswertung: 16. Dezember 2024).

Platz 10: Bristol-Myers Squibb

Bristol Myers Squibb ist ein weltweit tätiges Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung schwerer Erkrankungen spezialisiert hat. Das Unternehmen entstand 1989 durch die Fusion der Bristol-Myers Company und der Squibb Corporation und hat seinen Hauptsitz im US-Bundesstaat New Jersey.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

ISIN: US1101221083

US1101221083 Land: USA

USA Branche: Biotechnologie

Biotechnologie Kurs / Fair Value: 0,85



Platz 9: Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific zählt zu den weltweit größten Anbietern von Labor- und Wissenschaftsprodukten, darunter Analysegeräte sowie Laborausrüstung. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte an Kunden aus Biowissenschaften, Gesundheitswesen und Industrie und beschäftigt weltweit etwa 130.000 Mitarbeiter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

ISIN: US8835561023

US8835561023 Land: USA

USA Branche: Medizintechnik

Medizintechnik Kurs / Fair Value: 0,84

Platz 8: Merck

Merck entwickelt, produziert und vermarktet Medikamente, Produkte für die Biotech- und Pharmaindustrie und für die akademische Forschung sowie Spezialchemikalien. Weltweit sind mehr als 62.000 Mitarbeiter für das Unternehmen aus Deutschland tätig.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

ISIN: DE0006599905

DE0006599905 Land: Deutschland

Deutschland Branche: Chemie / Pharma



Chemie / Pharma Kurs / Fair Value: 0,83

Platz 7: Danaher

Danaher hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten in den Bereichen Biowissenschaften, Diagnostik und Umwelttechnologie spezialisiert. Das 1969 gegründete Unternehmen mit Sitz in Washington beschäftigt weltweit mehr als 80.000 Mitarbeiter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

ISIN: US2358511028

US2358511028 Land: USA

USA Branche: Medizintechnik



Medizintechnik Kurs / Fair Value: 0,82

Platz 6: Sanofi

Sanofi ist ein Pharmakonzern mit Hauptsitz in Paris. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten und Impfstoffen, insbesondere in den Bereichen Diabetes, Onkologie und Immunologie.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem täglichen Newsletter – gratis direkt in Ihr Postfach. Jetzt abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

ISIN: US80105N1054

US80105N1054 Land: Frankreich

Frankreich Branche: Pharma

Pharma Kurs / Fair Value: 0,73

Platz 5: Nestlé

Nestlé zählt zu den weltgrößten Nahrungsmittelherstellern mit Hauptsitz in Vevey, Schweiz. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Produkten an, darunter Lebensmittel und Getränke wie Kaffee, Milchprodukte, Süßwaren sowie spezielle Ernährungsprodukte und Tiernahrung, und beschäftigt etwa 270.000 Mitarbeiter weltweit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

ISIN: US6410694060

US6410694060 Land: Schweiz

Schweiz Branche: Nahrungsmittel

Nahrungsmittel Kurs / Fair Value: 0,71

Platz 4: Nike

Nike ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Oregon, der 1971 aus dem zuvor gegründeten Unternehmen Blue Ribbon Sports hervorging. Das Unternehmen ist bekannt für die Entwicklung und den Vertrieb von Sportschuhen, -bekleidung und -ausrüstung und gilt als einer der größten Anbieter in der Branche.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

ISIN: US6541061031

US6541061031 Land: USA

USA Branche: Sportartikel

Sportartikel Kurs / Fair Value: 0,66

Platz 3: Roche

Roche ist ein global tätiges Healthcare-Unternehmen, das 1896 gegründet wurde. Der Konzern mit Hauptsitz in Basel ist spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln und Diagnostikprodukten in den Bereichen Onkologie, Virologie und Neurologie.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

ISIN: CH0012032113

CH0012032113 Land: Schweiz

Schweiz Branche: Pharma

Pharma Kurs / Fair Value: 0,65

Platz 2: Pfizer

Pfizer ist ein international tätiger Pharma- und Biotechnologiekonzern mit Hauptsitz in New York. Das Unternehmen entwickelt Arzneimittel, insbesondere in den Bereichen Impfstoffe, Onkologie und seltene Krankheiten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

ISIN: US7170811035

US7170811035 Land: USA

USA Branche: Pharma



Pharma Kurs / Fair Value: 0,60



Platz 1: Anheuser-Busch Inbev

Anheuser-Busch Inbev ist eine Brauereigruppe mit Hauptsitz in Belgien, die im Jahr 2008 durch die Übernahme von Anheuser-Busch durch die belgische Inbev-Gruppe entstand. Das Unternehmen beschäftigt 200.000 Mitarbeiter in 50 Ländern und führt ein Portfolio von mehr als 500 Biermarken..

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen