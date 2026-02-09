Morningstar sondiert regelmäßig den Markt nach vielversprechenden Aktien. Neun Blue Chips halten die Analysten aktuell für unterbewertet – und damit für einen guten Kauf.

Unternehmen aus der Pharma-Branche sind auf der aktuellen Favoritenliste von Morningstar stark vertreten.

Aktien von Großunternehmen, sogenannte Blue Chips, gelten als stabile, langfristige Anlage – in der Regel sind diese Konzerne etabliert, finanziell solide und schütten Dividenden aus. Allerdings werden solche Aktien oft auch teuer gehandelt. Das Analysehaus Morningstar scannt daher den Markt regelmäßig nach den besten Aktien, die unterbewertet, also unter ihrem fairen Wert zu haben sind.

Ein entscheidendes Kriterium ist ein breiter wirtschaftlicher Burggraben, also ein Geschäftsmodell, das Wettbewerber nur schwer kopieren können. Zudem schaffen es nur Firmen mit vorhersehbaren Cashflows und guten Management-Teams auf die Morningstar-Watchlist, schreiben die Analysten. Als Blue Chips gelten Firmen mit einem Börsenwert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar.

Um den fairen Wert zu ermitteln, werten die Aktienanalysten die Fundamentaldaten aus und berechnen, wie viel Geld ein Unternehmen in Zukunft erwirtschaften kann. Im Februar haben es neun internationale Großunternehmen auf die Bestenliste von Morningstar geschafft, deren Aktien nach Einschätzung der Anlageexperten mindestens 10 Prozent unterbewertet waren (Stand der Auswertung: 27. Januar 2026).

Platz 9: Danaher

Danaher hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten in den Bereichen Biowissenschaften, Diagnostik und Umwelttechnologie spezialisiert. Das 1969 gegründete Unternehmen mit Sitz in Washington beschäftigt weltweit mehr als 80.000 Mitarbeiter. Die Firma verfügt über differenzierte Technologien, die durch verschiedene immaterielle Vermögenswerte geschützt sind, darunter viele Patente, so Morningstar.

