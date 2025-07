Auch wenn er zwischendurch ein paar Dellen bekommen hat: Der Dax kann seit Beginn des Jahres nach wie vor eine beachtliche Entwicklung verzeichnen. Auch wenn er sich mittlerweile wieder unter seiner Rekordmarke von mehr als 24.000 Punkten eingependelt hat. Wenig verwunderlich hat vor allem Rheinmetall seit Anfang des Jahres dazu beigetragen – aber neben der Deutschen Bank und der Commerzbank zum Beispiel auch Heidelberg Materials (ehemals Heidelberg Cement).

Das Baustoffunternehmen mit Sitz in Heidelberg gehört zu den größten Herstellern von Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffen sowie anderen mineralischen Baustoffen.

Die Aktie von Heidelberg Materials hat sich in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt: Am 6. August 2024 notierte sie auf ihrem 52-Wochen-Tief von 85,60 Euro. Im Anschluss daran zog der Kurs jedoch deutlich an. Grund dafür dürften die starken Quartalszahlen sowie strategische Ankündigungen gewesen sein. Jetzt im Juni erreichte die Aktie ihr bisheriges Rekordhoch von mehr als 192 Euro.

Während andere Baustoffkonzerne mit veränderten Branchenbedingungen zu kämpfen haben – die Zinserhöhungen haben zum Beispiel dazu geführt, dass in Deutschland weniger gebaut wird – konnte Heidelberg Materials besonders von Konjunktur- und Infrastrukturpaketen profitieren und hat gute Zahlen präsentiert. Dazu beigetragen haben auch Maßnahmen, um die Produktivität sowie die Effizienz zu steigern: Bis 2026 sollen so jährlich 500 Millionen Euro eingespart werden.

CO2-Abscheideanlage in Betrieb genommen

Als Hersteller von Zement sieht die Klimabilanz von Heidelberg Materials naturgemäß schlecht aus, da bei der Herstellung des Materials viel CO2 freigesetzt wird. Trotzdem will sich der Konzern als Vorreiter beim klimafreundlichen Bauen positionieren und bis 2050 klimaneutral werden. Jetzt im Juni hat das Unternehmen in Brevik in Norwegen dafür eine CO2-Abscheideanlage in Betrieb genommen, um seine klimaschädlichen Emissionen in die Atmosphäre zu reduzieren. Das verflüssigte CO2 soll im Meeresboden versenkt werden.

Für Anleger ist außerdem attraktiv, dass das Unternehmen seit Mai 2024 Aktien zurückkauft und weitere Dividendenerhöhungen geplant sind. Wobei dies auch den Nachteil haben kann, dass weniger Geld für Investitionen zur Verfügung steht.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir, in welchen aktiven Fonds und ETFs Heidelberg Materials hoch gewichtet ist. Aber auch hier gilt wie bei allen Investments: Als Anleger sollte man sich genau überlegen, ob und wie stark man in Trendthemen investieren möchte – denn Trends können sich naturgemäß ändern.

Bei der Übersicht zeigt sich zudem: Manche der hier vorgestellten Fonds verfügen nur über ein sehr überschaubares Volumen – bei solchen besteht dann ein höheres Risiko, dass diese irgendwann liquidiert werden.

Mit Fonds und ETFs sind Anleger bei Kursverlusten eines einzelnen Unternehmens aber zumindest deutlich besser abgesichert als dies bei einem Investment in die einzelne Aktie der Fall wäre.

Stand der Daten: 26. Juni 2025

iShares MSCI EMU Mid Cap ETF

Sektor: Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland

Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland Auflegung: 13.09.2013

13.09.2013 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland

Blackrock Asset Management Ireland ISIN: IE00BCLWRD08

Performance YTD: 20,38%

20,38% Performance 1 Jahr: 23,77%

23,77% Performance 3 Jahre: 50,36%

50,36% Performance 5 Jahre: 70,70%

70,70% Performance 10 Jahre: 94,56%

94,56% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,57

0,57 Volatilität 3 Jahre: 15,95%

15,95% Volumen in Mio. EUR: 210

210 Währung: EUR

Anteil Heidelberg Materials: 2,38 Prozent

Kurzbeschreibung des Fonds: Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des MSCI EMU Mid Cap Index ab und ermöglicht ein Engagement in unterschiedlichen Unternehmen der Europäischen Union mit mittlerer Marktkapitalisierung.