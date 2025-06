Auch wenn er zwischendurch ein paar Dellen bekommen hat: Der Dax kann seit Beginn des Jahres nach wie vor eine beachtliche Entwicklung verzeichnen. Auch wenn er sich mittlerweile wieder unter seiner Rekordmarke von mehr als 24.000 Punkten eingependelt hat. Wenig verwunderlich hat vor allem Rheinmetall seit Anfang des Jahres dazu beigetragen – aber neben der Deutschen Bank und der Commerzbank zum Beispiel auch Heidelberg Materials (ehemals Heidelberg Cement).

Das Baustoffunternehmen mit Sitz in Heidelberg gehört zu den größten Herstellern von Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffen sowie anderen mineralischen Baustoffen.

Die Aktie von Heidelberg Materials hat sich in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt: Am 6. August 2024 notierte sie auf ihrem 52-Wochen-Tief von 85,60 Euro. Im Anschluss daran zog der Kurs jedoch deutlich an. Grund dafür dürften die starken Quartalszahlen sowie strategische Ankündigungen gewesen sein. Jetzt im Juni erreichte die Aktie ihr bisheriges Rekordhoch von mehr als 192 Euro.

Während andere Baustoffkonzerne mit veränderten Branchenbedingungen zu kämpfen haben – die Zinserhöhungen haben zum Beispiel dazu geführt, dass in Deutschland weniger gebaut wird – konnte Heidelberg Materials besonders von Konjunktur- und Infrastrukturpaketen profitieren und hat gute Zahlen präsentiert. Dazu beigetragen haben auch Maßnahmen, um die Produktivität sowie die Effizienz zu steigern: Bis 2026 sollen so jährlich 500 Millionen Euro eingespart werden.

CO2-Abscheideanlage in Betrieb genommen

Als Hersteller von Zement sieht die Klimabilanz von Heidelberg Materials naturgemäß schlecht aus, da bei der Herstellung des Materials viel CO2 freigesetzt wird. Trotzdem will sich der Konzern als Vorreiter beim klimafreundlichen Bauen positionieren und bis 2050 klimaneutral werden. Jetzt im Juni hat das Unternehmen in Brevik in Norwegen dafür eine CO2-Abscheideanlage in Betrieb genommen, um seine klimaschädlichen Emissionen in die Atmosphäre zu reduzieren. Das verflüssigte CO2 soll im Meeresboden versenkt werden.

Für Anleger ist außerdem attraktiv, dass das Unternehmen seit Mai 2024 Aktien zurückkauft und weitere Dividendenerhöhungen geplant sind. Wobei dies auch den Nachteil haben kann, dass weniger Geld für Investitionen zur Verfügung steht.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir, in welchen aktiven Fonds und ETFs Heidelberg Materials hoch gewichtet ist. Aber auch hier gilt wie bei allen Investments: Als Anleger sollte man sich genau überlegen, ob und wie stark man in Trendthemen investieren möchte – denn Trends können sich naturgemäß ändern.

Bei der Übersicht zeigt sich zudem: Manche der hier vorgestellten Fonds verfügen nur über ein sehr überschaubares Volumen – bei solchen besteht dann ein höheres Risiko, dass diese irgendwann liquidiert werden.

Mit Fonds und ETFs sind Anleger bei Kursverlusten eines einzelnen Unternehmens aber zumindest deutlich besser abgesichert als dies bei einem Investment in die einzelne Aktie der Fall wäre.

Stand der Daten: 26. Juni 2025

iShares MSCI EMU Mid Cap ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland

Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland Auflegung: 13.09.2013

13.09.2013 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland

Blackrock Asset Management Ireland ISIN: IE00BCLWRD08

Performance YTD: 20,38%

20,38% Performance 1 Jahr: 23,77%

23,77% Performance 3 Jahre: 50,36%

50,36% Performance 5 Jahre: 70,70%

70,70% Performance 10 Jahre: 94,56%

94,56% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,57

0,57 Volatilität 3 Jahre: 15,95%

15,95% Volumen in Mio. EUR: 210

210 Währung: EUR

Anteil Heidelberg Materials: 2,38 Prozent

Kurzbeschreibung des Fonds: Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des MSCI EMU Mid Cap Index ab und ermöglicht ein Engagement in unterschiedlichen Unternehmen der Europäischen Union mit mittlerer Marktkapitalisierung.

Janus Henderson Horizon Euroland

Sektor: Aktienfonds All Cap Euroland

Aktienfonds All Cap Euroland Auflegung: 02.07.1984

02.07.1984 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Janus Henderson Investors Europe

Janus Henderson Investors Europe ISIN: LU0011889846

Performance YTD: 13,47%

13,47% Performance 1 Jahr: 13,51%

13,51% Performance 3 Jahre: 56,60%

56,60% Performance 5 Jahre: 79,71%

79,71% Performance 10 Jahre: 79,67%

79,67% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,60

0,60 Volatilität 3 Jahre: 15,93%

15,93% Volumen in Mio. EUR: 847

847 Währung: EUR

Anteil Heidelberg Materials: 2,98 Prozent

Kurzbeschreibung des Fonds: Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 75 Prozent seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Eurozone. Es handelt sich um Unternehmen, die in der Eurozone ansässig sind oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit haben.

Eleva Euroland Selection Fund

Sektor: Aktienfonds All Cap Euroland

Aktienfonds All Cap Euroland Auflegung: 17.11.2017

17.11.2017 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Eleva Capital

Eleva Capital ISIN: LU1616920697

Performance YTD: 10,42%

10,42% Performance 1 Jahr: 9,86%

9,86% Performance 3 Jahre: 46,63%

46,63% Performance 5 Jahre: 79,89%

79,89% Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,55

0,55 Volatilität 3 Jahre: 15,55%

15,55% Volumen in Mio. EUR: 1.197

1.197 Währung: EUR

Anteil Heidelberg Materials: 3,00 Prozent

Kurzbeschreibung des Fonds: Anlageziel sind langfristig hohe Risiko-angepasste Renditen und Kapitalwachstum. Der Fonds strebt an, in Unternehmen zu investieren, von denen er glaubt, dass sie über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren attraktive Wachstumsperspektiven bieten, die sich nicht im derzeitigen Börsenkurs niederschlagen, oder die geringe Bewertungsmultiplikatoren aufweisen mit dem Potenzial, über die Zeit hinweg zum Mittel zurückzukehren. Investiert werden mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum haben.

DWS Aktien Strategie Deutschland

Sektor: Aktienfonds All Cap Deutschland

Aktienfonds All Cap Deutschland Auflegung: 01.02.1999

01.02.1999 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: DWS Investment

DWS Investment ISIN: DE0009769869

Performance YTD: 19,55%

19,55% Performance 1 Jahr: 21,05%

21,05% Performance 3 Jahre: 44,16%

44,16% Performance 5 Jahre: 56,82%

56,82% Performance 10 Jahre: 79,88%

79,88% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,37

0,37 Volatilität 3 Jahre: 19,20%

19,20% Volumen in Mio. EUR: 2.045

2.045 Währung: EUR

Anteil Heidelberg Materials: 3,34 Prozent

Kurzbeschreibung des Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in deutschen Standardwerten (Blue Chips) und wachstumsstarken mittleren (Mid Caps) und kleineren Werten (Small Caps).

SPDR MSCI Europe Materials ETF

Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt

Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt Auflegung: 05.12.2014

05.12.2014 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: SPDR ETFs Europe II

SPDR ETFs Europe II ISIN: IE00BKWQ0L68

Performance YTD: 2,73%

2,73% Performance 1 Jahr: -4,41%

-4,41% Performance 3 Jahre: 18,45%

18,45% Performance 5 Jahre: 56,83%

56,83% Performance 10 Jahre: 81,51%

81,51% Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,08

-0,08 Volatilität 3 Jahre: 17,66%

17,66% Volumen in Mio. EUR: 264

264 Währung: EUR

Anteil Heidelberg Materials: 3,87 Prozent

Kurzbeschreibung des Fonds: Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Materials Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index.

Oberbanscheidt Dividendenfonds

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 01.04.2015

01.04.2015 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Universal Investment

Universal Investment ISIN: DE000A12BTG5

Performance YTD: 28,03%

28,03% Performance 1 Jahr: 29,05%

29,05% Performance 3 Jahre: 61,97%

61,97% Performance 5 Jahre: 77,50%

77,50% Performance 10 Jahre: 67,30%

67,30% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,92

0,92 Volatilität 3 Jahre: 12,42%

12,42% Volumen in Mio. EUR: 21

21 Währung: EUR

Anteil Heidelberg Materials: 4,43 Prozent

Kurzbeschreibung des Fonds: Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 Prozent aus Aktien zusammen, wobei eine durchschnittliche Investitionsquote in Aktien von mindestens 80 Prozent angestrebt wird. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben.

Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened ETF

Sektor: Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt

Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Auflegung: 26.06.2007

26.06.2007 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: DWS Investment

DWS Investment ISIN: LU0292100806

Performance YTD: 5,94%

5,94% Performance 1 Jahr: -0,34%

-0,34% Performance 3 Jahre: 30,22%

30,22% Performance 5 Jahre: 81,83%

81,83% Performance 10 Jahre: 109,30%

109,30% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,10

0,10 Volatilität 3 Jahre: 17,63%

17,63% Volumen in Mio. EUR: 40

40 Währung: EUR

Anteil Heidelberg Materials: 4,94 Prozent

Kurzbeschreibung des Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Stoxx 600 Basic Resources Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Der Stoxx 600 Basic Resources Index wird mit dem Ziel berechnet, die Wertentwicklung der größten Europäischen Unternehmen im Bereich Grundstoffe entsprechend der Industry Classification Benchmark (ICB) darzustellen.

Fundsolution Deutsche Aktien System

Sektor: Mischfonds flexibel Deutschland

Mischfonds flexibel Deutschland Auflegung: 28.03.2018

28.03.2018 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: LRI Invest

LRI Invest ISIN: LU1687254851

Performance YTD: 26,02%

26,02% Performance 1 Jahr: 19,83%

19,83% Performance 3 Jahre: 29,89%

29,89% Performance 5 Jahre: 28,07%

28,07% Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,47

0,47 Volatilität 3 Jahre: 11,31%

11,31% Volumen in Mio. EUR: 5

5 Währung: EUR

Anteil Heidelberg Materials: 4,96 Prozent

Kurzbeschreibung des Fonds: Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert einen Großteil des Vermögens in deutsche Aktien. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind.

iShares Stoxx Europe 600 Construction & Materials ETF

Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt

Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt Auflegung: 08.07.2002

08.07.2002 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Deutschland

Blackrock Asset Management Deutschland ISIN: DE000A0H08F7

Performance YTD: 17,29%

17,29% Performance 1 Jahr: 20,34%

20,34% Performance 3 Jahre: 75,78%

75,78% Performance 5 Jahre: 106,45%

106,45% Performance 10 Jahre: 152,12%

152,12% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,71

0,71 Volatilität 3 Jahre: 19,29%

19,29% Volumen in Mio. EUR: 755

755 Währung: EUR

Anteil Heidelberg Materials: 5,34 Prozent

Kurzbeschreibung des Fonds: Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Stoxx Europe 600 Construction & Materials (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung des Europäischen Baumaterialiensektors gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Teil des Stoxx Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst.

LLB Aktien Regio Bodensee

Sektor: Aktienfonds Small & Mid Cap Europa

Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Auflegung: 24.09.2018

24.09.2018 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: LLB Swiss Investment

LLB Swiss Investment ISIN: CH0421963791

Performance YTD: 12,45%

12,45% Performance 1 Jahr: 3,04%

3,04% Performance 3 Jahre: 22,82%

22,82% Performance 5 Jahre: 51,63%

51,63% Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,14

0,14 Volatilität 3 Jahre: 14,59%

14,59% Volumen in Mio. EUR: 81

81 Währung: CHF

Anteil Heidelberg Materials: 8,88 Prozent

Kurzbeschreibung des Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgroßen Unternehmen (Small und Mid Caps) mit Haupt- oder Holdingsitz in der Bodenseeregion um dabei einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Er orientiert sich am SPI Small und Medium Companies Index als Benchmark.