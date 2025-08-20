Viele Anleger suchen Investments abseits der USA, um ihr Portfolio breiter aufzustellen. Morningstar hat 35 internationale Aktien mit breiten Burggräben ausgemacht – hier sind sie.

Jahrelang konnten Anleger mit Fokus auf die USA hohe Gewinne erwirtschaften. Doch ein großes US-Übergewicht im Portfolio birgt auch Risiken – wie jüngst Zollchaos und Marktschwäche gezeigt haben. Viele Investoren wollen die Klumpenrisiken in ihren Depots verringern. Jüngst floss viel Anlegergeld nach Europa – auch aus den USA selbst.

Wer auf Einzeltitel setzt, kann einen Blick auf die aktuelle internationale Bestenliste von Morningstar werfen. Die Aktienanalysten des Ratinghauses haben 35 Aktien von Unternehmen mit Sitz außerhalb der USA ausgemacht, die über einen breiten Burggraben, also eine große Wettbewerbsfähigkeit verfügen. Morningstar nutzt dafür das sogenannte Economic-Moat-Rating, mit dem der Wettbewerbsvorteil einer Firma bewertet wird.

Breiter Burggraben steht für hohe Wettbewerbsfähigkeit

Die Unternehmen, die es auf die Liste geschafft haben, haben demnach einen breiten Burggraben und ihre Wettbewerbsvorteile steigen oder bleiben mindestens gleich, sie haben einen vorhersehbaren Cashflow und setzen ihr Kapital effektiv ein. Aus Branchensicht sind defensive Konsumgüter, also Produkte des täglichen Bedarfs, mit zehn Aktien am stärksten auf der Liste vertreten, gefolgt von Unternehmen aus Industrie und Gesundheitswesen.

Wichtig ist den Analysten zufolge: Die Liste sei keine Aufforderung zum sofortigen Kauf all dieser Unternehmen. Denn einige der Aktien würden aktuell über ihrem fairen Wert gehandelt, sind also zu teuer. Unterbewertet sind dem Rating zufolge momentan nur fünf Titel aus der Liste – die zum Stichtag am 30. Juni 2025 mit fünf Sternen bewertet waren. Morningstar empfiehlt Anlegern daher, die Aktien auf der Bestenliste im Auge zu behalten, um einen guten Zeitpunkt für den Einstieg zu finden.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die 35 Aktien, die es auf die Morningstar-Liste geschafft haben, in alphabetischer Reihenfolge.