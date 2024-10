in Aktien

Wie wichtig ist die Dividende für den Anlageerfolg? Pascal Kielkopf ist dieser Frage in seiner Analyse nachgegangen.

Ein Vorurteil gegenüber Dividenden lautet, dass sie eigentlich nur das Sahnehäubchen auf guten Börsenjahren ist – schlechte hingegen kann sie nicht mehr retten.

Pascal Kielkopf hat sich gefragt, ob die Dividende für den Anlageerfolg tatsächlich so unwichtig ist. Dafür hat der Kapitalmarktanalyst von HQ Trust die jährlichen Erträge des Aktienindex MSCI ACWI in zwei Teile zerlegt: Für den Zeitraum von 1970 bis September 2024 hat er den jährlichen Anteil der Kursveränderungen sowie der Dividenden an der Jahres-Perfomance des globalen Aktienbarometers ermittelt.

Anschließend hat er den Performanceanteil der Dividenden berechnet. Sein Ergebnis: „In den vergangenen 55 Jahren trugen die Dividenden rund ein Viertel zum Anlageerfolg der Investoren bei.“ Der Anteil der Ausschüttungen an der Performance des MSCI ACWI habe dabei seit 1969 im Schnitt bei 23 Prozent gelegen. „Die Tech-Rallye verminderte die Wichtigkeit der Ausschüttungen weniger als viele annehmen dürften: In den vergangenen zehn Jahren lag der Dividendenanteil im Mittel bei 19,5 Prozent“, so Kielkopf weiter.

Die Analyse zeigt, wie wichtig Dividenden für den Anlageerfolg sind © HQ Trust

Besonders spannend: Immerhin viermal sei es mit Hilfe der Dividenden gelungen, das Anlageergebnis ins Positive zu drehen und zwar in den Jahren 1976, 1978, 1992 und 2007. „In diesen vier Jahren lag der Performance-Anteil der Ausschüttung im Schnitt bei 76,5 Prozent.“

Daraus lässt sich laut Kielkopf ableiten, dass Investoren Dividenden nicht unterschätzen sollten: „Auch wenn Kursgewinne oft im Vordergrund stehen, tragen auch die Dividenden einen signifikanten Anteil zur langfristigen Performance von Aktienindizes bei.“

Zudem könnten in turbulenten Marktphasen Dividenden für mehr Stabilität sorgen. So habe es immer wieder Jahre gegeben, in denen Ausschüttungen die Verluste aus Kursrückgängen zu großen Teilen oder sogar vollständig kompensiert hätten. „Um den vollen Nutzen aus den Dividenden ziehen zu können, ist eine langfristige Anlagestrategie mit stetiger Wiederanlage der Ausschüttungen von Vorteil. Durch den Zinseszinseffekt können sich die Ausschüttungen im Laufe der Zeit zu einem beträchtlichen Vermögen entwickeln“, meint Kielkopf abschließend.