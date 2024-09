Das Börsenjahr 2024 steht kurz vor dem Beginn des letzten Quartals. In den kommenden Tagen sind viele Augen noch auf die erwartete Zinssenkung der Notenbank Federal Reserve (Fed) gerichtet. Die ersten 37 Börsenwochen liefen für viele Anleger sehr gut. Die großen Indizes erreichen bisher überdurchschnittlich hohe Renditen.

In diesem Artikel stellen wir die drei besten Aktien-ETFs sowie die Anleihen-ETFs mit dem bisher besten Anlageergebnis 2024 vor. In einem weiteren Artikel können Sie sich dann die Top 10 der renditestärksten aktiven ETFs anschauen.

Aktien-ETFs: Top-Performer erreicht 18 Prozent

Der S&P 500 dominiert auch in 2024. Die glorreichen Sieben, also die großen Tech-Konzerne, sorgen erneut für überdurchschnittliche Renditen für Anleger.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Invesco S&P 500 UCITS ETF A Auflegung: 21.05.2010

21.05.2010 Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited

Invesco Investment Management Limited ISIN: IE00B3YCGJ38

IE00B3YCGJ38 Performance YTD: 18,76%

Performance 3 Jahre: 41,03%

41,03% Performance 5 Jahre: 99,84%

99,84% Sharpe Ratio 1 Jahr: 1,81

1,81 Sum. lfd. Kosten: 0,09%

0,09% Volatilität 1 Jahr: 14,08%

14,08% Volumen in Mio. EUR: 27200

Auch beim zweitstärksten Performer in 2024 sorgen die glorreichen Sieben durch eine ähnlich hohe Gewichtung für die starke Performance. Bei diesem ETF sind die laufenden Kosten mit 0,20 Prozent allerdings mehr als doppelt so hoch wie beim Top-Performer.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) Auflegung: 06.03.2019

06.03.2019 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited

BlackRock Asset Management Ireland Limited ISIN: IE00BHZPJ890

IE00BHZPJ890 Performance YTD: 17,70%

Performance 3 Jahre: 32,11%

32,11% Performance 5 Jahre: 93,97%

93,97% Sharpe Ratio 1 Jahr: 1,59

1,59 Sum. lfd. Kosten: 0,08%

0,08% Volatilität 1 Jahr: 14,94%

14,94% Volumen in Mio. EUR: 16610

Der MSCI World ETF ist für viele Anleger der ETF schlechthin. Mit einer deutlich breiteren Gewichtung und weniger fokussiert auf die glorreichen Sieben reicht die Wertentwicklung in 2024 immer noch für über 15 Prozent.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) Auflegung: 25.09.2009

25.09.2009 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited

BlackRock Asset Management Ireland Limited ISIN: IE00B4L5Y983

IE00B4L5Y983 Performance YTD: 15,58%

Performance 3 Jahre: 30,62%

30,62% Performance 5 Jahre: 77,07%

77,07% Sharpe Ratio 1 Jahr: 1,72

1,72 Sum. lfd. Kosten: 0,20%

0,20% Volatilität 1 Jahr: 13,72%

13,72% Volumen in Mio. EUR: 74395

Anleihen-ETFs: Fast 7 Prozent Rendite lassen die Konkurrenz alt aussehen

Der Anleihen-ETF mit der besten Wertentwicklung in 2024 findet seine größte Gewichtung in der Türkei, Saudi Arabien und Brasilien. Mit über 6 Prozent Plus seit Jahresbeginn lässt er die Konkurrenz alt aussehen.

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) Auflegung: 15.02.2008

15.02.2008 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited

BlackRock Asset Management Ireland Limited ISIN: IE00B2NPKV68

IE00B2NPKV68 Performance YTD: 6,55%

Performance 3 Jahre: 0,71%

0,71% Performance 5 Jahre: -0,12%

-0,12% Sharpe Ratio 1 Jahr: 1,16

1,16 Sum. lfd. Kosten: 0,46%

0,46% Volatilität 1 Jahr: 9,37%

9,37% Volumen in Mio. EUR: 6935

Mit 5,21 Prozent Performance kann auch der iShares US-Dollar Treasury Bond 7-10yr ETF eine gute Wertentwicklung verzeichnen. Hier stechen besonders die geringen Kosten von 0,07 Prozent hervor.

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) Auflegung: 08.12.2006

08.12.2006 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited

BlackRock Asset Management Ireland Limited ISIN: IE00B1FZS798

IE00B1FZS798 Performance YTD: 5,21%

Performance 3 Jahre: -1,86%

-1,86% Performance 5 Jahre: -2,44%

-2,44% Sharpe Ratio 1 Jahr: 0,02

0,02 Sum. lfd. Kosten: 0,07%

0,07% Volatilität 1 Jahr: 9,01%

9,01% Volumen in Mio. EUR: 8428

Der iShares US-Dollar Treasury Bond 3-7yr Ucits ETF kann im Vergleich zur Konkurrenz ebenfalls mit einer guten Performance in den vergangen drei beziehungsweise fünf Jahren glänzen. Auch hier hat der Anleihen-ETF eine positive Rendite vorzuweisen.

