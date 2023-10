Europäische Aktien Aufgehellte Aussichten für Wachstums- und Qualitäts-Titel

Francis Ellison,

Client Portfolio Manager

Die Bedingungen für qualitativ hochwertige Anlagen waren 2022 äußerst ungünstig, sowohl im Small- als auch im Large-Cap-Segment. Wachstumswerte sind gegenüber Substanzwerten im aktuellen Umfeld ins Hintertreffen geraten, weil die Zinsen möglicherweise weiter steigen und die Rezessionsgefahr zunimmt.

Unser Ansatz bei der Threadneedle European Select Strategy ist stärker wachstums- als substanzorientiert – ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal unseres Stils. Die Performance und Struktur der Strategie korrelieren besser mit Wachstums- als mit Substanzindizes, was auch die Analyse des Portfolios durch Spezialisten wie Style Analytics bestätigt. Die Branchenaufteilung verstärkt diesen Aspekt noch: So sind in unserem Portfolio der Technologie- und der Konsumsektor höher gewichtet und klassische Substanzwerte wie Energieunternehmen, Versorger und Banken schwächer vertreten.

Allmähliche Trendwende bei der Aktienrotation

2022 beobachteten wir eine Rotation von Wachstums- zu Substanzwerten, wobei jedoch in den letzten Monaten teilweise eine Trendwende eingetreten ist. Dies belastete die Strategie, viel mehr noch als konkurrierende Fonds mit einer Substanzorientierung. Hinzu kommt, dass der wichtigste Sektor mit positiver Wertentwicklung im Index der Energiesektor war; am schlechtesten schnitten wachstumsstarke Bereiche wie Technologie ab. Vor diesem Hintergrund war das erste Halbjahr 2022 gemessen an der relativen Performance am verlustreichsten.

Der Hauptgrund für die Umschichtung war die Veränderung der Zinslandschaft – ein zur Bekämpfung der Inflation nötiger Kurswechsel hin zu einer restriktiveren Geldpolitik. Verursacht wurde der Inflationsdruck durch Lieferkettenengpässe, vor allem aber durch die Folgen des Ukraine-Krieges in Form höherer Energiepreise und einer Knappheit von Grundnahrungsmitteln und anderen Rohstoffen.

Wachstumsunternehmen zeichnen sich gewöhnlich durch relativ solide Bilanzen und eine relativ geringe Verschuldung aus und reagieren daher weniger sensibel auf die Finanzierungskosten. Steigende Zinsen machen sich zwar negativ bemerkbar, aber dies gilt in noch höherem Maße für Substanzunternehmen, die stärker verschuldet sind, sodass sich insgesamt ein relativer Vorteil für Wachstumsunternehmen ergibt.

Die Auswirkungen höherer Zinsen auf die Performance hängen jedoch enger mit den Bewertungsmethoden zusammen. Während in einigen Regionen eine Zinspause eingelegt wird, preist der Markt in anderen Regionen weitere Zinserhöhungen ein. Dies trifft vor allem diejenigen Unternehmen, die mithilfe von Discounted-Cash-Flow-(DCF)-Modellen bewertet werden, da langfristige Erträge an Wert verlieren, wenn sie zu einem höheren Zinssatz diskontiert werden. Effektiv wird der Markt also zu einer kurzfristigeren Betrachtungsweise gezwungen, weil für langfristig nachhaltige Geschäftsmodelle mit wiederholbaren und vorhersehbaren Gewinnen keine hohen Bewertungen mehr gewährt werden können.

Gründe für eine optimistischere Bewertung von Wachstumsunternehmen

Mit Blick auf die nahe Zukunft sind wir der Meinung, dass sich die Lage insgesamt positiver darstellt. Erstens können sich die Auswirkungen der Zinserhöhungen durchaus als eine einmalige Korrektur der Bewertungsniveaus erweisen, die zum Großteil bereits stattgefunden hat. Das kommt in der Börsengeschichte öfter vor, auch wenn kein Zyklus dem anderen vollständig gleicht. Langfristig richten sich die Bewertungsniveaus nach den Gewinnen, und Wachstumsunternehmen steigern ihre Gewinne per Definition schneller. Sie haben lediglich unter der Minderung des Werts gelitten, der diesen wachsenden Gewinnen beigemessen wird.

Vielleicht besteht zumindest relativ betrachtet noch ein weiterer Grund zu Optimismus. So glauben viele Marktteilnehmer, dass eine globale Rezession droht, was auch durch unsere makroökonomischen Analysen und Überlegungen bestätigt wird. Unter einer Rezession würden die riskanteren, instabileren und zyklischeren Geschäftsmodelle wahrscheinlich überproportional leiden. Wachstumsorientierte Modelle mit nachhaltigeren Erträgen und geringerer Konjunktursensitivität dürften sich besser behaupten, sodass ihre Gewinne durchaus höher bewertet werden könnten.

Unternehmen mit Preissetzungsmacht gehören ins Portfolio

Ähnliche Argumente lassen sich auch bezüglich des aktuellen Inflationsschubs und seiner Auswirkungen auf den Markt anführen. Die höhere Inflation hat kurzfristig durch ihren negativen Einfluss auf Volkswirtschaften und manche Geschäftsmodelle für Verwerfungen gesorgt. Sie ist ein wesentlicher und vielleicht sogar der einzige Grund für die höheren Zinssätze. Die Folgen werden für Substanzwerte gravierender sein als für Wachstumswerte. Dies gilt insbesondere für die Art von Wachstumswerten, auf die wir setzen.

Wir achten schon seit langem auf die Preissetzungsmacht und ihre Vorteile, indem wir das Fünf-Kräfte-Modell nach Porter und die Analyse nachhaltiger Wettbewerbsvorteile („Economic Moats“) umfassend nutzen. Im derzeitigen makroökonomischen Umfeld wird das noch wichtiger. Wenn es uns gelingt, Unternehmen mit Preissetzungsmacht ausfindig zu machen, können diese steigende Rohstoff- und Produktionskosten weitgehend ohne nachteilige Folgen für ihren eigenen Umsatz oder ihre eigene Rentabilität auf ihre Kunden abwälzen. Substanzunternehmen werden dagegen unter Druck geraten, wenn sie dazu nicht in der Lage sind. Die Unfähigkeit, höhere Kosten über höhere Preise an die Kunden weiterzugeben, würde die Margen ebenso schmälern wie höhere Zinsen. Daher rechtfertigen die Risiken eine Bewertungsdifferenz zwischen Unternehmen mit hoher und mit niedriger Qualität.

Verbesserte Aussichten für Wachstums- und Qualitätsaktien

Deshalb könnten die Aussichten für Wachstums- und Qualitätsaktien nun durchaus wieder attraktiver sein. Wie erwähnt ist unser Ansatz stärker auf solche Unternehmen ausgerichtet als der Index; unsere Konzentration auf Preissetzungsmacht, nachhaltige Wettbewerbsvorteile und erstklassige Geschäftsmodelle verschafft uns eine stärkere Wachstumsorientierung. Das hat zur Folge, dass unser Portfolio mit Blick auf Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) und andere Bewertungskennzahlen höher bewertet scheint, auch wenn der Unterschied nicht so hoch ist wie Mitte 2021 (Grafik 1).

Grafik 1: KGV des Threadneedle European Select (repräsentatives Mandat) gegenüber der Benchmark

Diese Entwicklung hat sich 2022 (unglücklicherweise, aber nicht unerwartet) in enttäuschenden relativen Renditen niedergeschlagen. Eine Umkehr all dieser Trends aufgrund eines Endes der Umschichtung in Substanzwerte und der Erkenntnis, dass eine Rezession Gefahren für anfällige Geschäftsmodelle birgt, kann für uns durchaus einen Vorteil verschaffen.

Schließlich hat sich die European Select Strategy auch in der Vergangenheit immer wieder erholt. Im Jahr 2013 wurde die Rally der Substanzwerte durch das Versprechen der Europäischen Zentralbank ausgelöst, „alles Notwendige“ zum Schutz des Euros zu tun. 2016 waren die Auslöser der Brexit und die Erwartung, dass der überraschende US-Wahlsieger Donald Trump der Konjunktur Dynamik verleihen werde. In beiden Fällen klang die Rally der Substanzwerte allmählich ab, und unsere relative Performance kam wieder auf Kurs. Diesmal war die Umschichtung heftiger, aber die wahrscheinlich bevorstehende Rezession (die wieder das Interesse an erstklassigen Geschäftsmodellen weckt) spricht gegen ihre Fortsetzung. Im vierten Quartal 2022 und im ersten Halbjahr 2023 waren bereits eine gewisse Rückbesinnung auf Qualität und ein teilweises Aufholen unserer Underperformance zu verzeichnen.

Grafik 2 zeigt die starken langfristigen Renditen, die wir für unsere Kunden erreicht haben, sowie die Erholung der Strategie nach ähnlichen negativen Phasen in der Vergangenheit.

Grafik 2: Kumulierte Renditen der European Select Strategy seit Dezember 1999

Abschließend halten wir fest: Wir bedauern natürlich die Underperformance im Jahr 2022. Unsere langfristige Erfolgsbilanz ist jedoch nach wie vor stark und die Renditen der jüngeren Vergangenheit sollten in diesem Kontext betrachtet werden. In einem unsicheren Umfeld sollte Sicherheit mit einem Aufschlag bewertet werden. Daher sind wir überzeugt, dass die European Select Strategy gut positioniert ist, um die Kundenportfolios zu schützen und zu stärken.