BlackRock Marktausblick „Bad news“ bleiben „Good news“ – aber wie lange noch?

Der fulminante Jahresauftakt an den Aktienmärkten, angeführt von Europa, ist bemerkenswert und will so gar nicht zu den lediglich vorsichtig konstruktiven Konsenserwartungen für das Jahr 2023 passen. Gemessen am EuroStoxx 50 haben europäische Aktien in nur zwei Handelswochen ein Plus von über 9 Prozent verzeichnet, während der US-amerikanische Leitindex S&P 500 „immerhin“ um mehr als 4 Prozent nach oben kletterte.

„Sichere Häfen“ wie der Schweizer Franken und US-Dollar waren weniger gesucht. Rückläufige Renditen und Risikoaufschläge an den Anleihemärkten sowie stark invertierte Zinsstrukturkurven verdeutlichen, dass die jüngste Aufwärtsrally maßgeblich durch Inflationshoffnungen und Zinssenkungsfantasien begünstigt wird.

