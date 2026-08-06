Die globale Aktienrally mag im Juli ins Stocken geraten sein, doch wir betrachten dies eher als eine Pause denn als das Ende. Das Wirtschaftswachstum zeigt sich insgesamt resilient, gestützt durch KI-bezogene Unternehmensausgaben, solide Unternehmensgewinne und die anhaltende Expansion in den asiatischen Schwellenländern. Auch die markttechnischen Indikatoren sind unterstützend, wobei sich die Marktbreite verbessert hat. Die Liquiditätsbedingungen haben sich etwas verschärft, sind jedoch noch weit von einem restriktiven Niveau entfernt.

In diesem Umfeld bleiben Aktien unsere bevorzugte Anlageklasse. Da in diesem Jahr nur begrenzte Maßnahmen seitens der großen Zentralbanken zu erwarten sind, sind wir in Anleihen neutral positioniert und in Cash untergewichtet.

Die Frühindikatoren für die Konjunktur liegen in den meisten Industrieländern und in den asiatischen Schwellenländern über dem neutralen Niveau. Wir gehen davon aus, dass die Ölpreise aufgrund der unbeständigen Nachrichtenlage zum Iran-Krieg vorerst weiter schwanken werden, bevor sie dann wieder zurückgehen. Dies wird das globale Wachstum zwar etwas dämpfen und kurzfristig zu einer höheren Inflation führen, doch dürften die Auswirkungen insgesamt schwächer ausfallen als im Jahr 2022, da die Energieintensität gesunken ist und die Investitionstätigkeit anhält, insbesondere im Zusammenhang mit KI und der Energiewende.

Investitionen außerhalb des Wohnimmobiliensektors sind nach wie vor der wichtigste Motor der US-Wirtschaft und gleichen das nachlassende Wachstum des verfügbaren Einkommens sowie die schwächeren zugrunde liegenden Fundamentaldaten für den Konsum aus.

In Europa wird das Wirtschaftswachstum weiterhin durch den Energieschock gebremst. Die Stimmungsindikatoren für Unternehmen und Verbraucher haben sich jedoch stabilisiert, und die Einkaufsmanagerindizes (PMI) zeigen sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor eine allmähliche Verbesserung. Die Binnennachfrage hat sich als vergleichsweise robust erwiesen, gestützt durch die weiterhin hohen Ersparnisse der privaten Haushalte und stabile Beschäftigungsbedingungen.

Die positivsten makroökonomischen Bedingungen herrschen unter anderem in den Schwellenländern vor – dank soliderer Fundamentaldaten, günstigerer Handelsbedingungen und einer geringeren Anfälligkeit gegenüber Ölpreisschocks. Dies dürfte zu einer relativen Outperformance von Schwellenländeranlagen – sowohl Staatsanleihen als auch Aktien – beitragen.

Auch die Liquiditätsbedingungen sind in den Schwellenländern günstig, im Gegensatz zu weiten Teilen der Industrieländer.

Angesichts des zunehmenden Inflationsdrucks befindet sich ein Drittel der dreißig großen Zentralbanken, die in unserem Liquiditätsmodell erfasst sind, im Straffungsmodus. Die eine Hälfte belässt die Geldpolitik unverändert, die andere Hälfte lockert sie. Wir rechnen in diesem Jahr mit einer weiteren Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank und sehen das Risiko einer weiteren geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank.

Die Bewertungen deuten darauf hin, dass sich die Marktführerschaft über die großen Technologiewerte hinaus ausweitet, was eine stabilere Grundlage für eine mögliche nächste Phase der Aktienrally schafft. Die Ertragslage ist sehr erfreulich. Etwa ein Viertel der Unternehmen im S&P 500 hat bereits seine Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt, wobei 85 Prozent die Analystenprognosen übertroffen haben – gegenüber einem langfristigen Durchschnitt von 68 Prozent, wie Daten von LSEG I/B/E/S zeigen.

Auch die Aussichten sind positiv: Die Gewinnprognosen der Analysten deuten darauf hin, dass der Anteil der Unternehmen im S&P 500, die ein solides Gewinnwachstum verzeichnen, steigen wird (siehe Grafik).

Grafik: Vielversprechende Gewinne

Anteil der Unternehmen im S&P 500 nach Gewinnwachstumskategorie (Veränderung des vierteljährlichen Gewinns je Aktie gegenüber dem Vorjahr, in Prozent)

Quelle: LSEG, Pictet Asset Management. Daten für Zeitraum 01.01.2017–01.10.2027.

Globale Anleihen sind insgesamt weitgehend angemessen bewertet – was sich mit unserer neutralen Positionierung deckt. Gold erscheint im Vergleich zu seiner Entwicklung in den letzten 20 Jahren weiterhin teuer, könnte angesichts des Potenzials für niedrigere Realzinsen in den USA jedoch mittelfristig eine attraktive Anlagechance darstellen.

Auch die markttechnischen Indikatoren sprechen für das Edelmetall: Es gibt Anzeichen dafür, dass der jüngste Abwärtstrend seinen Tiefpunkt erreicht hat, und es sind Zuflüsse sowohl von Privatinvestoren als auch von Zentralbanken zu verzeichnen.

Auch die Kapitalzuflüsse kommen globalen Aktien zugute: In den vergangenen vier Wochen wurden rund 129 Milliarden US-Dollar investiert. Dies ist vor allem auf Käufe bei Kursrückgängen – das sogenannte „Buy the Dip“ – in Schwellenländern und im Technologiesektor zurückzuführen.

Zum vollständigen Finanzmarkt-Barometer von Pictet AM