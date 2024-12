Der Dax hat die Marke von 20.000 Punkten geknackt. Wir zeigen, welche deutschen Aktienfonds in den vergangenen zehn Jahren am meisten von dieser Entwicklung profitieren konnten.

Am Dienstag, dem 3. Dezember 2024 war es also soweit: Der Dax knackte nach seinem Kursfeuerwerk in den letzten Monaten die psychologisch wichtige Marke von 20.000 Punkten. Mit rund 16.700 Punkten ins Jahr 2024 gestartet, liegt der Index derzeit damit knapp 20 Prozent im Plus.

Die Zugpferde

Das stärkste Zugpferd im Dax, das mit Abstand für den höchsten Punktezuwachs seit Jahresbeginn sorgte, ist Rheinmetall, gefolgt von Münchner Rück, MTU, SAP und der Allianz. Die stärkste Performance dagegen kann mit einem Zuwachs von circa 320 Prozent seit Jahresbeginn Siemens Energy aufweisen. Wenig überraschend sind die Automobilwerte im Jahresverlauf diejenigen, die den Index bremsten.

Die Gründe

Bereits seit Monaten kann man beobachten, dass unter anderem die Hoffnung auf weiter sinkende Zinsen in den USA und der Eurozone den deutschen Aktienindex antreibt. Die zuletzt gesunkene Inflation wirkt in diesem Zusammenhang ebenfalls kurstreibend. Zudem erwarten viele Marktteilnehmer, dass durch die Wahl Trumps zum US-Präsidenten ein baldiges Ende des Ukraine-Krieges möglich ist.

Und auch wenn die Bestmarke auf den ersten Blick paradox erscheint, da die deutsche Wirtschaft jetzt nicht unbedingt vor Stärke strotzt, so ist die Entwicklung des Dax erklärbar. Viele Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen wie beispielsweise Technologie, Elektronik, Finanz oder Konsum sind nicht auf ihren Heimatmarkt angewiesen, da sie einen nicht unerheblichen Teil ihrer Umsätze außerhalb Deutschlands generieren.

Die Top-Performer

Und wer auf diese global ausgerichteten Unternehmen in seinem Portfolio setzte und Branchen wie Automobil außen vor ließ, konnte in den letzten Jahren sehr gute Ergebnisse erzielen. Hinzu kommen ausgewählte deutsche Small- und Mid-Caps, die sich aufgrund ihrer Flexibilität und Spezialisierung auch in eher schwierigen Marktphasen behaupten können.

Daher haben wir uns angeschaut, welche Aktienfonds in den letzten zehn Jahren überzeugt und die besten Titel allokiert haben, und zwar unabhängig der Marktkapitalisierung.

Auf den folgenden Seiten stellen wir unser Ranking der Top-10-Aktienfonds für deutsche Aktien über zehn Jahre vor. Bei der Suche wurden alle Aktienfonds (All Cap, Small-Cap, Mid-Cap, Large Cap) mit dem Regionen-Schwerpunkt Deutschland ausgewählt. Basis ist der FWW-Fondsexplorer. Gehedgte Produkte sowie institutionelle Anteilsklassen wurden nicht berücksichtigt. Stand der Daten: 3. Dezember 2024.