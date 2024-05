Immer wieder war in den letzten Jahren davon die Rede, dass europäische Aktien die US-Pendants outperformen. Als ein Argument werden häufig die vergleichsweise niedrigeren Bewertungen ins Feld geführt. Doch die Realität sah meist anders aus, die vermeintlich teuren US-Aktien beziehungsweise -Indizes gaben letztendlich den Ton an und vor allem die Richtung vor.

Was also spricht derzeit für europäische Aktien? Es ist die Aussicht auf Leitzinssenkungen. Diese gibt es zwar auch in den USA, jedoch mit einem Unterschied: Denn erstmals wird die EZB aller Voraussicht nach vor der US-Notenbank (FED) beginnen, die Zinsen zu senken.

Bisher war es so, dass Europa fast schon ehrfürchtig auf die FED und deren Zinspolitik geschaut hat, um danach selbst zu handeln. Doch dieses Mal ist es anders: Viele rechnen in den nächsten zwei Monaten mit ersten Zinssenkungen, während viele Experten bei der FED frühestens im vierten Quartal mit Zinssenkungen rechnen. Also ein Vorteil, der für europäische Aktien spricht.

Das gibt es nicht oft: Zinssenkungen ohne Rezession

Die EZB ist an das Thema Inflation hart rangegangen und diese scheint mittlerweile unter Kontrolle, sie wurde erfolgreich eingebremst. Insofern erwartet man von dieser Seite kaum Gegenwind, der eine positive Entwicklung der europäischen Aktienmärkte verhindern würde.

Wir erleben außerdem eine Situation, die sozusagen etwas aus dem Rahmen fällt: Denn im Regelfall werden Zinsen dann gesenkt, wenn kein Wachstum zu verzeichnen ist oder mitten in einer Rezession. Doch aktuell sieht man das Gegenteil. In diesem Jahr wird die Eurozone zwar kein starkes Wachstum aufweisen, doch knapp 1 Prozent Wachstum sind möglich, von einer Rezession sind wir ebenfalls noch ein gutes Stück entfernt. Und doch wird die EZB die Zinsen senken.

Zu den Profiteuren von Zinssenkungen gehören die Bereiche Konsum und auch Versorger, während Banken dagegen von höheren Zinsen profitierten und Zinssenkungen nicht unbedingt wohlwollend entgegensehen. Konsumwerte hatten damit zu kämpfen, dass sich die Konsumenten höheren Kostenbelastungen gegenübersahen, und bei den Versorgern kam es zu dem Umstand, dass Anleihen dieselben Renditen boten. Doch in Anbetracht der aktuellen Dividendenrendite europäischer Versorger und den niedrigen Bewertungen, könnte sich dies im Zuge von Zinssenkungen schnell ändern.

Top-Performer der letzten 5 Jahre

Hier unser Ranking der Top-10-Fonds für europäische Aktien der vergangenen fünf Jahre (Stand der Daten: 30. April 2024, wenn nicht anders vermerkt).

Dabei wurden grundsätzlich Fonds außen vor gelassen, die sich nur auf ein Land beziehen, also ausschließlich in Unternehmen eines Landes investieren.

Platz 10: Deka-Unternehmer Strategie Europa

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 28.02.2019

28.02.2019 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Deka International

Deka International ISIN: LU1876154029

LU1876154029 Performance YTD: 9,50 Prozent

9,50 Prozent Performance 1 Jahr: 11,82 Prozent

11,82 Prozent Performance 3 Jahre: -0,21 Prozent

-0,21 Prozent Performance 5 Jahre: 81,35 Prozent

81,35 Prozent Volatilität 5 Jahre: 19,15 Prozent

19,15 Prozent Volumen: 851 Millionen Euro

Top-Holdings:

Novo Nordisk

SAP

Ferrovial

(Stand der Daten: 29.03.2024)

Platz 9: Wellington Strategic European Equity

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 20.02.2018

20.02.2018 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Wellington Luxembourg

Wellington Luxembourg ISIN: IE00BF1FZM52

IE00BF1FZM52 Performance YTD: 16,68 Prozent

16,68 Prozent Performance 1 Jahr: 24,19 Prozent

24,19 Prozent Performance 3 Jahre: 40,34 Prozent

40,34 Prozent Performance 5 Jahre: 81,75 Prozent

81,75 Prozent Volatilität 5 Jahre: 15,59 Prozent

15,59 Prozent Volumen: 2.400 Millionen Euro

Top-Holdings:

British-American Tobacco

Rheinmetall

Erste Group Bank

Platz 8: RB Lux Topic Aktien Europa

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap

Aktienfonds Large Cap Auflegung: 04.03.2011

04.03.2011 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: DJE Investment

DJE Investment ISIN: LU0592234537

LU0592234537 Performance YTD: 6,82 Prozent

6,82 Prozent Performance 1 Jahr: 11,07 Prozent

11,07 Prozent Performance 3 Jahre: 11,94 Prozent

11,94 Prozent Performance 5 Jahre: 83,11 Prozent

83,11 Prozent Volatilität 5 Jahre: 11,16 Prozent

11,16 Prozent Volumen: 200 Millionen Euro

Top-Holdings:

Total Energies

LVMH

ASML

Platz 7: Comgest Growth Europe

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 18.11.2013

18.11.2013 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Comgest Asset Management International

Comgest Asset Management International ISIN: IE00BD5HXD05

IE00BD5HXD05 Performance YTD: 9,15 Prozent

9,15 Prozent Performance 1 Jahr: 13,54 Prozent

13,54 Prozent Performance 3 Jahre: 31,58 Prozent

31,58 Prozent Performance 5 Jahre: 84,95 Prozent

84,95 Prozent Volatilität 5 Jahre: 16,94 Prozent

16,94 Prozent Volumen: 6.245 Millionen Euro

Top-Holdings:

Novo Nordisk

ASML

Essilor Luxottica

Platz 6: Trend Kairos European Opportunities

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Small & Mid Cap

Aktienfonds Small & Mid Cap Auflegung: 15.04.2019

15.04.2019 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Hansainvest

Hansainvest ISIN: DE000A2DTMB1

DE000A2DTMB1 Performance YTD: 9,51 Prozent

9,51 Prozent Performance 1 Jahr: 17,55 Prozent

17,55 Prozent Performance 3 Jahre: 17,55 Prozent

17,55 Prozent Performance 5 Jahre: 85,69 Prozent

85,69 Prozent Volatilität 5 Jahre: 22,80 Prozent

22,80 Prozent Volumen: 91 Millionen Euro

Top-Holdings:

Aurubis

Teleperformance

Grenke

(Stand der Daten: 28.03.2024)

Platz 5: GAM Star European Equity

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 12.10.1992

12.10.1992 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: GAM Fund Management

GAM Fund Management ISIN: IE0002987190

IE0002987190 Performance YTD: 13,85 Prozent

13,85 Prozent Performance 1 Jahr: 21,97 Prozent

21,97 Prozent Performance 3 Jahre: 25,95 Prozent

25,95 Prozent Performance 5 Jahre: 87,17 Prozent

87,17 Prozent Volatilität 5 Jahre: 16,45 Prozent

16,45 Prozent Volumen: 556 Millionen Euro

Top-Holdings:

Novo Nordisk

LVHM

Caixa Bank

Platz 4: GAM Star Continental European Equity

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 24.10.2012

24.10.2012 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: GAM Fund Management

GAM Fund Management ISIN: IE00B8Q8GH20

IE00B8Q8GH20 Performance YTD: 14,62 Prozent

14,62 Prozent Performance 1 Jahr: 24,65 Prozent

24,65 Prozent Performance 3 Jahre: 31,08 Prozent

31,08 Prozent Performance 5 Jahre: 90,60 Prozent

90,60 Prozent Volatilität 5 Jahre: 16,62 Prozent

16,62 Prozent Volumen: 915 Millionen Euro

Top-Holdings:

Novo Nordisk

LVMH

Caixa Bank

Platz 3: Blackrock Global Funds Continental European Flex

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 22.12.2008

22.12.2008 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Blackrock

Blackrock ISIN: LU0406496546

LU0406496546 Performance YTD: 13,33 Prozent

13,33 Prozent Performance 1 Jahr: 17,89 Prozent

17,89 Prozent Performance 3 Jahre: 15,97 Prozent

15,97 Prozent Performance 5 Jahre: 90,73 Prozent

90,73 Prozent Volatilität 5 Jahre: 19,23 Prozent

19,23 Prozent Volumen: 5.449 Millionen Euro

Top-Holdings:

Novo Nordisk

LVHM

Linde

(Stand der Daten: 31.01.2024)

Platz 2: BSF Blackrock European Unconstrained Equity

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 06.12.2018

06.12.2018 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Blackrock

Blackrock ISIN: LU1893597481

LU1893597481 Performance YTD: 10,59 Prozent

10,59 Prozent Performance 1 Jahr: 17,03 Prozent

17,03 Prozent Performance 3 Jahre: 35,88 Prozent

35,88 Prozent Performance 5 Jahre: 91,10 Prozent

91,10 Prozent Volatilität 5 Jahre: 17,30 Prozent

17,30 Prozent Volumen: 56 Millionen Euro

Top-Holdings:

Novo Nordisk

ASML

LVMH

(Stand der Daten: 31.03.2024)

Platz 1: Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap

Aktienfonds Large Cap Auflegung: 04.08.2015

04.08.2015 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Deka Investment

Deka Investment ISIN: DE000ETFL474

DE000ETFL474 Performance YTD: 18,97 Prozent

18,97 Prozent Performance 1 Jahr: 32,08 Prozent

32,08 Prozent Performance 3 Jahre: 45,42 Prozent

45,42 Prozent Performance 5 Jahre: 92,82 Prozent

92,82 Prozent Volatilität 5 Jahre: 21,34 Prozent

21,34 Prozent Volumen: 133 Millionen Euro

Top-Holdings:

SAP

ASML

Industria de Diseo Textil

(Stand der Daten: 30.06.2023)