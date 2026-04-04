Fonds, die sowohl in Boom- als auch in Bust-Phasen des Marktes überzeugen? Eine Analyse nach Bull & Bear Beta macht es möglich. Die zehn besten Aktienfonds nach dieser Methode.

Wir haben uns im ersten Teil von Bull & Bear Beta die Aktienfonds Global Growth All Cap angeschaut, die in den letzten drei Jahren das beste Chance-Risiko-Verhältnis aufwiesen.

Es gibt unterschiedliche Methoden beziehungsweise Kennzahlen, um Aktienfonds auszuwählen. Die gängigste und einfachste Vorgehensweise ist wohl die, nach Performance zu sortieren. Denn schließlich möchte man Fonds, die in positiven Marktphasen möglichst hohe Gewinne erwirtschaften.

Je weniger, desto besser

Dass die Aktienmärkte auch mal stärker schwanken, erlebt man immer wieder, auch in diesen Tagen. Und wenn der ausgewählte Fonds zwar starke Kurszuwächse erzielt hat, aber in der Folge auch höhere Kursverluste verzeichnet, wenn es ungemütlicher an den Märkten wird, ist es oftmals schnell wieder vorbei mit der Glückseligkeit.

Das perfekte Match

Perfekt wäre also, wenn der Aktienfonds sowohl in Boom-, als auch in Bust-Phasen des Marktes überzeugt. Das bedeutet, dass er im positiven Marktumfeld attraktive Gewinne erwirtschaftet und in schwierigeren Phasen keine besonders hohen Kursverluste verzeichnet.

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Bull & Bear Beta

Und wie könnte eine solche Auswahl aussehen? In unserem Fall liegt der Fokus auf einer cleveren Kennzahlen-Kombination, und zwar dem Bull Beta für Aufschwungphasen und dem Bear Beta für schwierige Zeiten. Das Beta wird jeweils in Bezug zum Durchschnitt der Peergroup errechnet. So entsteht ein klares Bild von Fonds, die aggressiv zulegen, wenn es läuft, und möglichst stabil bleiben, wenn es bergab geht.

Kern der Analyse: Bull Beta vs. Bear Beta

Das Bull Beta misst, wie stark ein Fonds in positiven Marktphasen mitläuft. Ein hoher Wert signalisiert starkes Wachstumspotenzial. Umgekehrt zeigt das Bear Beta, wie sehr er in Abwärtsphasen fällt: Je niedriger die Kennzahl ist, desto defensiver und risikobewusster der Fonds.

In guten und in schlechten Zeiten gut abschneiden

Das ideale Chance-Risiko-Profil ergibt sich also aus dem Verhältnis hohes Bull Beta gepaart mit niedrigem Bear Beta. Auf diese Weise kann man Gewinne in guten Zeiten maximieren, ohne zu stark in schlechten zu leiden. Diese Metrik eignet sich demnach, um Fonds zu vergleichen. Die Analyse unterstreicht, dass reine Rendite-Tabellen zwar wichtig sind, aber täuschen können; vor allem dann, wenn man Wert auf Robustheit legt. Denn erst das Beta-Verhältnis offenbart wahre Stabilität.

Ein erster Anhaltspunkt

Das alleine ist natürlich keine Garantie, dass der Fonds auch in Zukunft ein top Chance-Risiko-Profil aufweist, aber es kann eine erste Orientierung auf der Suche nach einem passenden Aktienfonds für die persönlichen Anlageziele sein. Weitere Kennzahlen sollte man vor einer Investition hinzuziehen.

Die Auswertung

Für die ausgewählte Peergroup haben wir uns das jeweilige Bull und Bear Beta (immer im Vergleich zum Durchschnitt der Peergroup) des ausgewählten Zeitraums anzeigen lassen (Quelle: FVBS). Grundsätzlich gilt: Ein hohes Bear Beta ist gut (= hohe Partizipation an steigenden Kursen) und ein niedriges Bear Beta (= Schutz in fallenden Märkten) ist ebenfalls gut. Das höchste Bull Beta in der Peer bekommt einen Punkt, das niedrigste Bear Beta ebenfalls. Alle weiteren werden dann entsprechend mit einer Formel berechnet, prozentual sortiert. Im nächsten Schritt addieren wir die beiden Werte (Bull Beta + Bear Beta) und können so die Fonds mit dem besten Chance-/Risiko-Profil ermitteln: Je höher die Summe, desto besser.

Wir haben uns im ersten Teil von „Bull & Bear Beta“ die Aktienfonds Global Growth All Cap angeschaut, die in den vergangenen drei Jahren das beste Chance-Risiko-Verhältnis aufwiesen. Hier sind die Top Ten.

Platz 10: Liontrust GF Sustainable Future Global Growth