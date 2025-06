Fonds der Woche: CoIQ Collective Intelligence im Porträt

Bereits 2008 hat man die Börsensimulation Informunity.de gegründet, um herauszufinden wie vielen Menschen es über einen langfristigen Zeitraum gelingt, den Aktienmarkt zu schlagen. Mehr als 65.000 Privatanleger haben seitdem an dieser Simulation teilgenommen und investieren mit fiktivem Kapital gleichgewichtet in mindestens zehn Aktien. Viele Teilnehmer sind seit Jahren dabei und können mit ihren Ergebnissen überzeugen.

In dem 15-jährigen Projekt hat man den empirischen Beweis erbracht, dass die besten Ideen der besten 300 Informunity-Teilnehmer (abgebildet im Top-Investor Portfolio) den globalen Aktienmarkt deutlich geschlagen haben. In der Zeit von 2010 bis 2022 hat das Top-Investor-Portfolio eine Rendite von 17 Prozent pro Jahr erwirtschaftet und somit einen Mehrwert von 5 Prozent pro Jahr zum MSCI All Country World Index erzielt. Die 300 Top-Investoren haben dabei im Schnitt einen Track Record von sechs Jahren.

Einen Fonds zu managen, ohne selbst Fondsmanager zu sein

CoiQ Capital versteht sich nicht als Fondsmanager im herkömmlichen Sinn, man hat kein eigenes Research, analysiert weder Märkte noch Unternehmen, betreibt kein Markettiming, Absicherung oder Ähnliches. Vielmehr setzt man auf ein datengetriebenes Modell, um aus Tausenden von Anlegern die besten Investoren zu identifizieren. Die Entscheidungen dieser 300 Top-Investoren werden dann aggregiert und in einem diversifizierten Portfolio gebündelt.

Kollektive Intelligenz ist nicht gleich Herdentrieb

Der Schwarm oder die Herde folgt in der Regel blind der Masse, oft getrieben von Emotionen wie Angst und Gier. Kollektive Intelligenz dagegen entsteht, wenn viele unabhängige, gut informierte Anleger ihre Perspektiven einbringen. Da CoIQ-Modell will genau diese unabhängigen, erfolgreichen Investoren herausfiltern, sodass das Management fundierte Entscheidungen auf einer breiten, diversifizierten Wissensbasis treffen kann. Am Ende sollen dann daraus bessere Voraussagen für die Zukunft entstehen.

Der Portfolioaufbau erfolgt ohne Bindung an eine Benchmark, frei von Vorgaben hinsichtlich der Region, der Unternehmensgröße, den Sektoren, dem Stil oder sonstigen Reglementierungen. Es richtet sich rein auf den aggregierten Anlage-Entscheidungen der besten Informunity-Teilnehmer. Investiert wird global in 100 Titel und das Ziel ist es, den Vergleichsindex um 3 bis 5 Prozent pro Jahr zu schlagen.

Das Portfolio ist breit gestreut und passt sich schnell an neue Marktsituationen an. Aktuell ist man zu 58 Prozent in Growth-Titel, 37 Prozent in Value-Titel (6 Prozent höher als ein Jahr zuvor) und zu 5 Prozent in Blend-Titel investiert.

Regional betrachtet liegt der Schwerpunkt mit rund 60 Prozent auf Titel aus den USA (8 Prozent weniger als im Vorjahr) gefolgt von 27 Prozent Titel aus Deutschland. Hinsichtlich der Unternehmensgröße ist man zu zwei Drittel in Large-Caps und zu ein Drittel in Mega-Caps investiert. Größte Sektoren sind Informationstechnologie mit 38,2 Prozent, gefolgt von Titeln aus der Industrie und Kommunikation mit 13,4 beziehungsweise 13,2 Prozent.

Man war sehr früh in Nvidia und Rheinmetall investiert und Bewegungen wie die der Wechsel von Growth zu Value ab 2022 oder die KI-Welle in 2023 wurden im Portfolio entsprechend umgesetzt. Aber auch Titel wie Berkshire Hathaway haben den Weg ins Portfolio gefunden. Das dem Fonds zugrundeliegende Modell ist darauf ausgelegt, in Bullenmärkten eine signifikante Überrendite zu erzielen, einhergehend mit dem Risiko, in Bärenmärkten schwächer als der Markt zu performen. Die Schwankungsbreite ist bei diesem Ansatz etwas höher als beim breiten Markt.

Mehrwert des Fonds

Mit der Hilfe der kollektiven Intelligenz erfolgreicher Privatanleger erhöht man die Wahrscheinlichkeit, die wenigen großen Gewinner am Aktienmarkt im Portfolio zu haben. Der Erfolg der Anlagestrategie hängt nicht vom Können eines einzelnen Managers ab, sondern basiert auf einem Regelsystem, das sich über die letzten 15 Jahre über verschiedene Marktphasen hinweg bewährt hat. Dazu verfügt der Fonds über ein sehr faires Pricing (0,8 beziehungsweise 0,95 Prozent, keine erfolgsabhängige Vergütung), sodass potenzielle Überrenditen langfristig nicht durch Gebühren aufgefressen werden.

Bereits die historischen Ergebnisse können überzeugen, aber auch die Ergebnisse seit der Auflage der Strategie im Fondsmantel sind sehenswert. Per 20. Juni 2025 liegt man seit Jahresanfang bei einem Plus von 12,64 Prozent, auf ein Jahr bei 34,58 Prozent im Plus und auf drei Jahre bei 103,99 Prozent und somit deutlich vor der Vergleichsgruppe Aktienfonds All Cap Welt.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025