Aktien für die Altersvorsorge: HDI-Gerling mit neuem Wertsicherungsportfolio in Two-Trust

Nach dem Multi Asset Portfolio, das je nach Situation an den Kapitalmärkten automatisch in unterschiedliche Anlageklassen umschichtet, bietet HDI-Gerling innerhalb seiner Two-Trust-Produktlinie nun mit dem Rendite Plus Portfolio eine weiteres Wertsicherungsportfolio. Die Strategie, die auf internationale Aktien setzt, eignet sich insbesondere für Kunden, die künftig steigende Aktienkurse erwarten und daher möglichst stark in den Aktienmärkten engagiert sein wollen.Das Multi Asset Portfolio und das Rendite Plus Portfolio stehen auch Bestandskunden zur Verfügung. Ein Wechsel zwischen den Portfolios ist jederzeit kostenlos möglich.Darüber hinaus verlängert HDI-Gerling die maximale Rentengarantiezeit. Die Gesellschaft hat das maximale Endalter um fünf Jahre auf 90 Jahre heraufgesetzt.