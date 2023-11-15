Volkswirt Ulrich Kater
Was weiterhin für Aktien spricht
Die starken Kurszuwächse und die hohe Wertstabilität der Aktienmärkte in den vergangenen Jahren, die sich auch in diesem Jahr bestätigt, mag auf den ersten Blick verwundern. Sie sollte jedoch nicht als Anzeichen von mangelndem Realitätsbewusstsein der Märkte interpretiert werden. Im Gegenteil: Fundamental betrachtet, ist die Bewegung am Aktienmarkt nachvollziehbar und durch ein insgesamt gesundes Gewinnwachstum verbunden mit fairen Bewertungen gekennzeichnet.