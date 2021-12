Redaktion 18.07.2015 Aktualisiert am 17.03.2020 - 10:49 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Aktien Google steigert Börsenwert um 65 Milliarden Dollar

Das schaffte bislang erst ein Unternehmen an der Tech-Börse Nasdaq: Google hat am Freitag 65 Milliarden Dollar an Börsenwert dazugewonnen.