Franklin Templeton 22.03.2018 Aktualisiert am 12.06.2018 - 14:49 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

ANZEIGE

Aktien Growth- und Value-Anlagen: Ansätze, die sich ergänzen

Growth und Value gelten oft als konkurrierende Anlagestile, die sich in verschiedenen Zeiträumen und Marktzyklen gegenseitig übertreffen. Stephen Dover, Head of Equities bei Franklin Templeton Investments, und Norm Boersma, Chief Investment Officer von Templeton Global Equity Group, argumentieren: Zwischen Growth und Value muss keine Entweder-oder-Frage entschieden werden.