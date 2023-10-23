Immer nur auf die großen Aktien mit dem höchsten Börsenwert zu setzen, muss langfristig nicht zwingend die beste Strategie sein. Das hat Sebastian Dörr von HQ Trust in einer Untersuchung herausgefunden.

Analyse von HQ Trust Was die Geschichte des MSCI ACWI für heutige Investoren bedeutet

Der Kapitalmarktanalyst HQ Trust vergleicht in seiner neuen Studie die Performance des marktbreiten Aktienindex MSCI All Country World-Index (MSCI ACWI) in Euro, die Performance der jeweils zehn größten Werte dieses Index und die Performance der restlichen Aktien, also des MSCI ACWI ohne seine zehn schwersten Titel. Dörrs Untersuchung umfasst knapp 25 Jahre – den Zeitraum von Anfang 1999 bis Ende September 2023.

Aktuell sind Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet A, Tesla, Alphabet C, Meta, Exxon Mobil sowie United Health im MSCI ACWI am höchsten gewichtet, zusammen machen sie rund 18 Prozent des Index aus, so die Analyse. Bei den Sektoren dominiert derzeit die IT die Top 10 mit 55,9 Prozent. Dahinter folgen Kommunikation mit 18,9 Prozent und die Nicht-Basiskonsumgüter mit 17,3 Prozent.

Der Rückblick des Kapitalmarktanalysten auf die vergangenen rund 25 Jahre bringt dabei einige spannende Erkenntnisse:

Seit Januar 1999 schafften es demnach 50 verschiedene Titel unter die größten 10 des MSCI ACWI.

In den vergangenen 297 Monaten belegte Apple 136-mal Platz 1. Exxon gelang dies immerhin 80-mal, General Electric 62-mal und Microsoft 19-mal.

Nur acht der elf Sektoren waren seit dem Jahr 1999 in den Top 10 vertreten. Aktien aus den Bereichen Immobilien, Versorger und Materialien schafften das nie.

Am geringsten war das Gesamtgewicht der zehn größten Titel im September 2010 mit nur 7,7 Prozent, am höchsten war es im August 2023 mit 18,3 Prozent.

Hier die grafische Übersicht der Ergebnisse: © HQ Trust

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