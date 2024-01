Steven Bell

Wir gehen davon aus, dass die USA als erste große Volkswirtschaft die Zinsen senken und damit der Konjunktur ganz offiziell den Stempel einer „makellosen Disinflation“, sprich, eine spürbare Verringerung des Inflationstempos, aufdrücken. Europa und Großbritannien hingegen werden wahrscheinlich noch abwarten, bis eindeutige Belege zeigen, dass die Lohninflation besiegt worden ist. Die Marktbeobachter haben den bereits im Jahr 2023 erwarteten Rückgang der Inflation in das Jahr 2024 verschoben, aber ich glaube, dass sie zu pessimistisch sind. Die sinkende Inflation führt zu steigenden Realeinkommen und Zinssenkungen, die das Wirtschaftswachstum unterstützen werden.

Die Aussicht auf niedrigere Zinssätze macht Anleihen attraktiv und verbessert die Aussichten für Aktien. Der überzogene Pessimismus bei den Wirtschaftsprognosen spiegelt sich jedoch nicht in der Rally der Märkte wider, die deutlich optimistisch gestimmt sind. Es besteht daher das Risiko eines kurzfristigen Rückschlags an den Märkten aufgrund enttäuschter Anlegererwartungen, sobald gute Nachrichten zu Wirtschaft und Zinssenkungen auf sich warten lassen.

In den USA stehen Zinssenkungen an

Die USA erlebten als erste den starken Anstieg der Inflation, aber auch ihren Höhepunkt. Wir gehen davon aus, dass die USA als erste große Volkswirtschaft die Zinsen senken werden.

Das Wachstum im Jahr 2023 wurde von den Verbrauchern getragen, die ihre Ersparnisse aus der Pandemiezeit ausgaben. Zwar werden die US-Verbraucher ihre Ersparnisse im Jahr 2024 nicht mehr in gleichem Maße ausgeben können, aber ihre Realeinkommen erholen sich, so dass sie nicht auf ihre Sparguthaben zurückgreifen müssen.

Eine umgekehrte Lohn-Preis-Spirale ist der Schlüssel zu sinkender Inflation und nachhaltigem Wachstum. Der Rückgang der Inflation hat zu einem Anstieg der Realeinkommen geführt, aber auch zu sinkenden Lohnforderungen. Dadurch hat sich der Arbeitsmarkt entspannt, da die Arbeitgeber nicht mehr gezwungen sind, mehr zu zahlen, um zu verhindern, dass sie Mitarbeiter an Konkurrenten verlieren.

Noch vor den Zinssenkungen haben sich die sinkenden Anleiherenditen in niedrigeren US-Hypothekenzinsen niedergeschlagen, was bereits zu einem erstarkenden Immobilienmarkt führt – ein weiterer Faktor, der die US-Wirtschaft in diesem Jahr unterstützen dürfte.

Grafik 1: US-Firmen verlieren keine Mitarbeiter mehr an besser zahlende Konkurrenten

Europa ist Nachzügler, aber auch hier wird Disinflation eintreten

Fast jeder, auch ich, erwartete, dass die aggressive Straffung der Geldpolitik zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit führen würde. Doch die Arbeitslosigkeit ist sehr niedrig geblieben; was vor allem für Europa im Vergleich zu seinen historisch hohen Werten bemerkenswert ist.

Auch das Verbrauchervertrauen der Europäer, das zuvor abgestürzt war, hat sich verbessert und ist jetzt nur noch miserabel. Dieser wichtige Indikator erklärt fast den gesamten Unterschied zwischen dem Wirtschaftswachstum in Europa und den USA im vergangenen Jahr. Deutschland ist sogar in eine leichte Rezession abgerutscht, aber die Volkswirtschaft ist nicht ganz Europa: Spanien zum Beispiel hat sich deutlich besser entwickelt.

Auch in Europa ist die Inflation stark zurückgegangen. Das bedeutet, dass die Realeinkommen wieder steigen. Damit jedoch die Europäische Zentralbank eine erste Zinssenkung vornehmen kann, muss die Lohninflation deutlich zurückgehen. Derweil deutet alles darauf hin, dass die Lohnverhandlungen in diesem Frühjahr im Rahmen bleiben werden. Infolgedessen erwarten wir, dass Europa die pessimistischen Erwartungen hinter sich lassen wird.

Grafik 2: Lohnwachstum im Euroraum beschleunigt sich

Deutliche Anzeichen einer Disinflation, keine Rezession und Zinssenkungen sind positiv für Aktien. Dem US-Aktienmarkt gelang es, sich nicht nur als widerstandsfähig zu erweisen, sondern im Jahr 2023 sogar kräftig zuzulegen, nachdem sich die Nachrichtenlage entspannte. Inzwischen signalisieren die Bewertungen, dass der Markt teuer geworden ist. Das wird zwar nicht verhindern, dass gute Nachrichten zu Zinsen und Konjunkturentwicklung den Markt nach oben treiben. Aber die hohen Bewertungen dämpfen unseren Enthusiasmus, sodass wir andere Märkte übergewichten: So lassen verbesserte Bewertungen Großbritannien und Japan attraktiv erscheinen. Uns gefällt vor allem Japan, wo wir deutliche Fortschritte in der Unternehmensführung sehen.

Wir bevorzugen aktuell Anleihen, weil die Inflation zurückgeht und die Zinssätze gesenkt werden. Die Kreditspreads für Unternehmensanleihen haben sich verengt, aber sie könnten sich in einem günstigen Umfeld wieder ausweiten und profitieren nach wie vor von der positiven Zinsentwicklung.

Gold dürfte bei sinkenden Zinssätzen glänzen. Es hat die Erwartungen übertroffen, nachdem zu Beginn des Ukraine-Kriegs ein erheblicher Teil der russischen Devisenreserven gesperrt wurde. Andere Zentralbanken rund um die Welt haben derweil den Anteil des Goldes an ihren Reserven erhöht – was langfristig ein wichtiger Faktor sein könnte, damit der Goldpreis weiter steigt.