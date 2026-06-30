Die KI-Euphorie hebt längst nicht alle Aktien. Zuletzt liefen vor allem Chip- und Speicherwerte. Norbert Hagen rechnet nun mit einer Rotation.

Bislang setzten Anleger vor allem auf die Investitionsausgaben für KI als dominierendes Thema. Das ist kaum überraschend. Hyperscaler wie Alphabet, Microsoft oder Meta geben allein in diesem Jahr Hunderte Milliarden Dollar für Rechenzentren und KI-Infrastruktur aus. Hardwareproduzenten wie Nvidia können die enorme Nachfrage kaum bedienen. Doch der nächste Kursanstieg wird wahrscheinlich nicht mehr allein von Engpässen bestimmt sein. Vielmehr wird sich der Markt auf Unternehmen konzentrieren, die KI in ihren Geschäftsmodellen gewinnbringend einsetzen können.

Derzeit stellen immer mehr Modellanbieter von festen Abo- auf nutzungsbasierte Preise um. Beispiel Github. Die cloudbasierte Entwicklerplattform kündigte Ende April an, dass alle Copilot-Tarife bis Juni auf eine nutzungsbasierte Abrechnung umgestellt werden. Dieses auf den ersten Blick unbedeutende Detail signalisiert einen umfassenderen Wandel im KI-Bereich. Die Anbieter verabschieden sich zunehmend von Pauschalpreisen und stellen auf nutzungsbasierte Abrechnungen um. Das hat Gründe.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

So stoßen die Rechenkapazitäten immer mehr an ihre Grenzen. Zwar verdreifacht sich das Angebot derzeit pro Jahr. Dies reicht jedoch bei Weitem nicht aus, denn die Nachfrage nach Rechenkapazität steigt jährlich schätzungsweise um das Zehnfache.

Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage macht sich im wachsenden Auftragsbestand der Hyperscaler bemerkbar. Dieser Mangel verleiht Hardwareunternehmen enorme Preissetzungsmacht. Durch die Umstellung auf eine nutzungsbasierte Abrechnung versuchen innovative Modellanbieter und Hyperscaler, einen Teil ihrer Kosten an die Kunden weiterzugeben.

KI ist mittlerweile stärker in Arbeitsabläufe integriert als je zuvor. Die Nutzung ist so weit verbreitet, dass Unternehmen davon ausgehen können, dass zumindest ein Teil der Nachfrage unelastisch auf Preiserhöhungen reagiert. In den USA zahlen bislang fast 70 Prozent der Finanzunternehmen und mehr als drei Viertel der Technologieunternehmen für KI-Abonnements. Dementsprechend groß ist das Renditepotenzial bei einer Umstellung auf nutzungsabhängige Preismodelle.

Wachstum allein reicht nicht mehr

Sowohl OpenAI als auch Anthropic haben angekündigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate an die Börse zu gehen. Um an den öffentlichen Märkten Kapital einsammeln zu können, müssen diese Unternehmen jedoch nicht nur ein hohes Wachstum in den wiederkehrenden Umsätzen, sondern auch einen echten Wendepunkt in der Profitabilität und im Cash-Burn nachweisen. Die Umstellung auf nutzungsbasierte Preise ist ein wichtiger Schritt, um das rasante Umsatzwachstum in Gewinnsteigerungen umzuwandeln.

Nvidias CEO Jensen Huang verglich das KI-Ökosystem mit einem fünfschichtigen Kuchen. Von unten nach oben sind dies Energie, Chips, Infrastruktur, Modelle und Anwendungen. Seit der Veröffentlichung von ChatGPT floss der Großteil des Kapitals in diesem Ökosystem in die Chip-Ebene, während auf der Modell- oder Anwendungsebene nur sehr wenig Wert generiert wurde.

Seit der Veröffentlichung von ChatGPT Ende 2022 hinken die Aktien der Hyperscaler denen der Halbleiterproduzenten hinterher. Bislang hat der Markt diejenigen belohnt, die von den Investitionen profitieren, anstatt diejenigen, die sie tätigen. Doch hier zeichnet sich eine Trendwende ab. Zwar werden auch künftig die unteren Schichten des KI-Ökosystems vom Boom der Künstlichen Intelligenz profitieren. Der Wertzuwachs dürfte sich jedoch zunehmend in den oberen Schichten des KI-Ökosystems, also Modelle und ihre Anwendungen, konzentrieren.

Investoren stellt sich die Frage, wie viel Wert in diesen Schichten geschaffen werden kann und wer zu den Gewinnern gehören wird. Entscheidend ist, welchen Unternehmen es gelingt, mit ihren KI-Investitionen einen entsprechend hohen Return on Investment (ROI) zu erzielen. Es zeichnet sich ab, dass nicht nur Unternehmen dazu zählen, die die notwendige KI-Infrastruktur aufbauen, sondern auch solche, die KI in zusätzliche Einnahmen für ihr Kerngeschäft umwandeln können.

Vor allem Kommunikationsdienstleister wie Alphabet und Meta schaffen es immer besser, KI zu monetarisieren. Dank ihrer aggressiven KI-Einführung verzeichnen beide eine Beschleunigung des Wachstums ihres Kerngeschäfts, die für Unternehmen ihrer Größe eigentlich unvorstellbar sein sollte.

Zu den weiteren potenziellen Gewinnern zählen Aktien aus dem Softwarebereich. Bislang haben Anleger nicht berücksichtigt, dass es sich um die Branche handelt, die KI und insbesondere KI-Agenten am aggressivsten einsetzt. Eine Neubewertung ist hier durchaus möglich, da sich das Thema von „Software als Verlierer der KI” zu „Software als Gewinner der KI” wandelt.