Aktien-Rally verläuft entlang „Wand der Angst“

Welcher Börsianer hätte nach dem „Liberation Day“, an dem US-Präsident Donald Trump zusätzliche, drastische Strafzölle verhängte, gedacht, dass der S&P 500 nur wenige Wochen später wieder nahe seinem Allzeithoch notieren würde? Der wesentliche Treiber für diese Entwicklung war die Aussetzung der Strafzölle für alle Länder bis auf China kurz nach dem „Liberation Day“. Als sich Washington und Peking wenig später ebenfalls auf ein 90-tägiges Zoll-Moratorium einigten, gingen die Kurse noch weiter nach oben.

Doch die Anleger können sich nicht in Sicherheit wiegen. Erstens ist ein möglicher Zollkrieg noch lange nicht vom Tisch. Vor allem zwischen den USA und China gab es zuletzt bei Hochleistungs-Halbleitern wieder jede Menge Streit und böse Worte.

Den USA bleiben außerdem nur noch wenige Wochen, um „Deals“ mit Dutzenden Ländern zu verhandeln, die das amerikanische Handelsbilanzdefizit verringern sollen. Bislang gibt es nur mit Großbritannien ein solches Abkommen. Dieses beinhaltet neben einigen Ausnahmen einen Basiszoll von zehn Prozent.

Der „Deal“ mit dem Vereinigten Königreich könnte als Blaupause für Abkommen der USA mit dem Rest der Welt dienen. Der Kreditversicherer Allianz Trade, ehemals Euler Hermes, erwartet für das vierte Quartal, dass die weltweiten Zölle der USA genau bei diesen zehn Prozent liegen werden. Das wäre viermal so hoch wie zum Jahresanfang.

Schwierig ist vor allem, dass die USA die Strafzölle für Importe aus China bislang von 145 nur auf 30 Prozent gesenkt haben. Bei der Volksrepublik handelt es sich nach der EU um den zweitgrößten Handelspartner der USA.

Reaktion auf Zölle: Wie die Wahl zwischen Pest oder Cholera

Vor allem die Einzelhändler in den USA stehen vor einer schwierigen Entscheidung. Nach der Senkung der Zölle auf chinesische Importwaren warnte Walmart-Chef Doug McMillon: „Selbst auf dem reduzierten Niveau sind wir nicht in der Lage, den gesamten Druck aufzunehmen.“ Im Klartext bedeutete dies Preiserhöhungen.

Zwar ruderte McMillon wenige Tage später wieder zurück – auf Druck von Finanzminister Scott Bessent, der bekannt gab, dass Walmart einen Teil der Zölle übernehmen werde. Doch damit ist das Problem nicht gelöst.

Entweder erhöhen die Einzelhändler die Preise. Laut Berechnungen der Yale University dürften sich Kleidung und Elektronik, also typische Warenimporte aus Fernost, schon bald um 14 Prozent verteuern. Bei solchen Preisanstiegen lässt die Nachfrage der Verbraucher schnell drastisch nach.

Alternativ könnten die Einzelhändler die Strafzölle auf die eigene Rechnung nehmen, wodurch ihre Gewinne erodieren würden. Gerade im Einzelhandel gibt es hier vergleichsweise wenig Spielraum, da die Margen gering sind.

Der Discounter Target sah sich bereits zu einer Gewinnwarnung gezwungen. Statt eines geringen Umsatzplus erwartet der Einzelhandelsriese im laufenden Gesamtjahr nun einen Rückgang der Verkaufserlöse im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt Target-Chef Brian Cornell nur noch 7 bis 9 Dollar an. Ursprünglich lag die Zielmarke bei 8,80 bis 9,80 Dollar.

Die größten Auswirken der Zölle kommen noch

Vor allem im ersten Quartal, also vor dem „Liberation Day“ am 2. April, haben sich sowohl Unternehmen als auch Konsumenten mit importierten Waren eingedeckt, um den angekündigten Strafzöllen zuvorzukommen.

Doch damit ist es jetzt vorbei. Laut dem Handelsministerium stiegen die Einzelhandelsumsätze im April gegenüber dem Vormonat lediglich um 0,1 Prozent. Im März hatten sie noch um 1,7 Prozent zugelegt. Diese Nachfrageschwäche dürfte erst der Anfang sein.

Die Stimmung der Verbraucher ist schlecht. Ein Grund dafür ist, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession der US-Wirtschaft in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen ist. Im ersten Quartal ist das US-BIP bereits um 0,3 Prozent zurückgegangen. Die Sorge vor Jobverlusten nimmt zu.

Gleichzeitig sind die Inflationserwartungen so hoch wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Den USA droht ein Stagflationsszenario. Angesichts der wahrscheinlich wieder höheren Inflation sind der Fed die Hände weitgehend gebunden, die Konjunktur durch niedrigere Leitzinsen zu unterstützen.

Aktien-Rally stützt sich an „Wand der Angst“

Die Ergebnisse der US-Unternehmen fielen im ersten Quartal insgesamt noch gut aus. Aber da gab es die Zölle noch nicht. Die Erwartungen der Firmen sind bereits spürbar gesunken. Auch die Anleger sind verunsichert, was sich unter anderem am Goldpreis widerspiegelt: Er notiert wieder über der Marke von 3.300 US-Dollar. Verantwortlich hierfür sind vor allem Mittelzuflüsse in goldgedeckte ETFs, die in den USA weit verbreitet sind.

Etwas dramatisch ausgedrückt klettert die Aktien-Rally derzeit an einer Wand der Angst empor. Die Ergebnisse des zweiten und dritten Quartals werden zeigen, welche Spuren die Zollpolitik Trumps hinterlässt.

Selten haben sich die Aktienmärkte so stark von der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt. Es ist durchaus möglich, dass die Wall Street ihre besten Wochen in diesem Jahr bereits hinter sich hat.

Über den Autor:

Thomas Buckard ist Gründungsmitglied der im Jahr 2000 gestarteten MPF AG. Als Vorstandssprecher ist er für die Kundenakquisition und -betreuung sowie die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Das Unternehmen veraltet mehr als zwei Milliarden Euro und gehört damit zu den größeren unabhängigen Vermögensverwaltungen in Deutschland.