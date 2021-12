Aktien, Rohstoffe, Indizes: S&P-Experten präsentieren Gewinner und Verlierer 2011

Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Märkte, Sektoren: Die S&P-Index-Experten Mike McGlone, Mike Kondas und Howard Silverblatt präsentieren zehn kuriose Fakten über die Finanzmärkte 2011.1.Der Rohstoffindex S&P GSCI schloss das Jahr mit 5,3 Prozent im Minus. (Stand: 15.12.2011). Schuld daran waren vor allem Industriemetalle, die um knapp 25 Prozent nach unten rutschten. Edelmetalle hingegen nahmen um 7,9 Prozent zu. 2.Der S&P Eurozone Government Bond Index, der die Wertentwicklung europäischer Staatsanleihen abbildet, verlor 0,22 Prozent. (Stand: 12.12.2011). Dazu trugen vor allem Regierungspapiere von Griechenland (- 59,9 Prozent), Portugal (-21,5 Prozent), Slowenien (- 7,7 Prozent), Italien (- 7,7 Prozent) und Slowakei (-0,9 Prozent) bei.3.waren Deutschland (+ 8,3 Prozent) und Irland (+ 7,9 Prozent) ab.4.Ob in den Industrie- oder in den Entwicklungsländern: An den Aktienmärkten war 2011 im Durchschnitt kaum Geld zu verdienen. Dabei schnitten die Schwellenmärkte mit einem Minus von 24,2 Prozent noch schlechter ab als die Industriestaaten (- 11,5 Prozent). (Stand 14.12.2011)5. Insgesamt. Am besten schnitten die USA (-4,6 Prozent) ab. Unter den Schwellenmärkten führte Indonesien (-0,7 Prozent), gefolgt von den Philippinen (- 2,5 Prozent) und Thailand (-4,4 Prozent).6.waren 2011 Irland (-10 Prozent) und Großbritannien (-10,8 Prozent)7. Bei denführte die Konsumgüterindustrie, die im Schnitt ein Plus von 0,6 Prozent verzeichnete.8. Unter denführten Energieunternehmen (+ 9,4 Prozent). Am schlechtesten entwickelten sich die Finanzwerte (- 21,6 Prozent)9.Im zweiten und dritten Quartal 2011 erreichten die Gewinne der S&P 500-Firmen einen Allzeithoch. Trotz eines leichten Rückgangs um 5,6 Prozent im vierten Quartal erzielten die Firmen im vergangenen Jahr Rekordgewinne.10.Der voraussichtliche Dividendensatz der S&P 500-Konzerne ging 2011 um 18,1 Prozent hoch. 253 Unternehmen aus dem Index haben Dividendenrenditen, die höher als die Kupons der US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit sind.Ausführliche Informationen und Daten (in englischer Sprache) finden Sie hier