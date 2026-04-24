Globale Märkte driften auseinander. Wer heute in Aktien investiert, kommt mit Indexnähe nicht mehr weit. Entscheidend ist die gezielte Auswahl einzelner Titel – auf Basis von Fundamentaldaten, Bewertungen und einem tiefen Verständnis der Sektordynamik.

Kristofer Barrett, der seit zwei Jahren den Carmignac Investissement managt, teilt im Video-Interview seine Überzeugungen und die Leitlinien seines Investitionsprozesses. Sein Ansatz kombiniert den disziplinierten Blick auf Bewertungen, fundierte Vor-Ort-Analysen und das gezielte Erkennen übersehener Chancen.

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