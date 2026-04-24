Aus Tradition die Zukunft im Blick
Carmignac-Portfoliomanager Kristofer Barrett im Video
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Drei Fragen an Kristofer Barrett Wie sehen Sie die Zukunftsaussichten für Halbleiter?
Globale Märkte driften auseinander. Wer heute in Aktien investiert, kommt mit Indexnähe nicht mehr weit. Entscheidend ist die gezielte Auswahl einzelner Titel – auf Basis von Fundamentaldaten, Bewertungen und einem tiefen Verständnis der Sektordynamik.
Kristofer Barrett, der seit zwei Jahren den Carmignac Investissement managt, teilt im Video-Interview seine Überzeugungen und die Leitlinien seines Investitionsprozesses. Sein Ansatz kombiniert den disziplinierten Blick auf Bewertungen, fundierte Vor-Ort-Analysen und das gezielte Erkennen übersehener Chancen.
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