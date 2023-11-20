In welchen Branchen die kleinen Aktien die großen geschlagen haben
Große Aktien schlagen kleine: So lassen sich die vergangenen Jahre aus Anlegersicht zusammenfassen. Pascal Kielkopf wollte wissen, ob diese Annahme gerechtfertigt ist. Der Kapitalmarktanalyst von HQ Trust hat dafür die Rendite der elf sektoralen Small- und Large-Cap-Indizes des MSCI ACWI untersucht.
Small Caps sind in ihrer Geschäftstätigkeit oft weniger diversifiziert und hängen deshalb stärker vom Erfolg weniger Produkte oder Dienstleistungen ab. Dafür wachsen sie bei Erfolg wesentlich stärker. Das bedeutet aber auch, dass sie dadurch mehr den Konjunkturschwankungen unterworfen sind. Als Entschädigung für dieses Risiko können Investoren dafür aber auch eine höhere Rendite von ihnen erwarten.
Wie haben Small Caps nun zuletzt abgeschnitten? „In den vergangenen zehn Jahren ließ sich auf Ebene des breiten weltweiten Aktienmarkts keine Überrendite mit Small-Cap-Aktien erzielen“, hat Kielkopf herausgefunden. Der Rückschluss, dass Small Caps daher schlecht performt hätten, ist jedoch nicht gerechtfertigt, so der Analyst. Seit Juni 2010 hätten sie immerhin ein Plus von 188 Prozent oder 7,8 Prozent pro Jahr erzielt. „Large Caps konnten jedoch vor allem wegen des enormen Wachstums der Big-Tech-Aktien noch stärker zulegen. Sie kamen auf einen Zuwachs von 218 Prozent oder 8,6 Prozent pro Jahr.“
Hier die grafische Übersicht der Ergebnisse:
Eine Ebene tiefer sieht das Bild von Klein gegen Groß allerdings zum Teil ganz anders aus – industriespezifische Trends spielen hier die entscheidende Rolle, wie Kielkopf herausgefunden hat:
- „Obwohl die großen Aktien in Summe die Nase vorn hatten, schnitten in sechs von elf Branchen seit 2010 die Small Caps besser ab.“
- „Dabei stachen vor allem die Versorger heraus: In einer Konsolidierungswelle wurden im letzten Jahrzehnt viele kleinere Versorger übernommen, wovon deren Aktien stark profitieren konnten.“
- „Aber auch in den Bereichen Materialien, Industrie, Basiskonsum, Kommunikation und zyklischer Konsum schnitten die kleinen Aktien besser ab.“
- „Die kleinen Energiewerte lagen dagegen am weitesten zurück: Die kleinen Unternehmen litten deutlich stärker unter den lange niedrigen Energiepreisen. Seit diese seit 2020 wieder anzogen, konnten auch die kleinen Firmen wieder aufholen.“