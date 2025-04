in Fonds

Wer bereits vor fünf Jahren in den Tech-Sektor investierte, hat trotz des derzeit heftigen Kursverfalls stattliche Gewinne erzieöt. Dies zeigt wieder einmal, dass man bei Aktienengagements möglichst einen langfristigen Anlagehorizont mitbringen sollte. | Foto: Birte Penshorn mit Midjourney

Lange Zeit war der Nasdaq schier unaufhaltsam und steuerte einen Rekord nach dem anderen an. Bis Mitte Februar 2025 dauerte diese Aufwärtsbewegung an, der Index bewegte sich um die 22.000 Punkte.

Doch mittlerweile ist dieses hohe Kursniveau Vergangenheit, der Index verlor sukzessive an Wert und brach dann Anfang April 2025 massiv ein. Und wenn man sich den Zollhammer von Trump vor Augen führt, sind weitere Kurskorrekturen nach unten durchaus möglich, auch wenn die Märkte aufgrund des Aufschubs am Mittwochabend durchgeatmet haben und der Nasdaq den Handelstag mit 12 Prozent im Plus schloss.

Massive Korrektur – auf lange Sicht jedoch stattliche Gewinne

Mit den neuen Zöllen, die Trump Anfang April („Liberation Day“) verkündete, hat er die Märkte regelrecht ins Minus geprügelt. Ob Trumps Zollhammer nun wirklich der Grund für die massive Korrektur ist oder der Markt nur einen Grund gesucht hat, um die zum Teil extrem hohen Bewertungen in Richtung eines vernünftigen Niveaus zu bewegen: Darüber kann man trefflich diskutieren. Insbesondere zuvor ambitioniert bewerteten Tech-Titel kamen unter die Räder. Darunter sind prominente Namen wie Apple und auch Nvidia.

Ganz gleich, ob die geplanten Zölle nun der Grund sind oder Luft aus dem überhitzten Tech-Sektor entweicht: Wer bereits vor fünf Jahren in den Tech-Sektor investierte, erfreut sich trotz den heftigen Kursverfalls stattlichen Gewinnen.

Dies zeigt wieder einmal, dass man sich von temporären Störfeuern nicht verunsichern lassen darf und bei Aktienengagements möglichst einen langfristigen Anlagehorizont mitbringen sollte. Oftmals sind solche Kurskorrekturen auf lange Sicht sogar gute Möglichkeiten, zu investieren. Dies könnte auch für den Technologie-Sektor gelten.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir die zehn Technologiefonds, die sich in den vergangenen fünf Jahren am besten entwickelt haben. Dabei wurden sowehl aktiv gemanagte Fonds als auch ETFs in die Auswertung einbezogen. Bei ETFs, die sich auf denselben Index beziehen, wurde nur der mit der besten Wertentwicklung berücksichtigt (Stand der Daten: 10. April 2025).

Platz 10: KBC Equity Fund We Digitize

