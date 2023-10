Aktien-Tipp vom Vermögensverwalter Humble Group: Zuckerfreie Lebensmittel aus Schweden

Der Markt für Güter des täglichen Bedarfs, allen voran Lebensmittel und andere Konsumgüter, zeichnet sich seit jeher durch eine hohe Umschlaggeschwindigkeit aus, da sie schnell verbraucht und häufig nachgekauft werden müssen. Die Digitalisierung hat diese Dynamik noch beschleunigt.

Die Humble Group mit Sitz in Stockholm ist ein Unternehmen, das zuckerreduzierte und vegane Produkte sowie umweltfreundliche und nachhaltige Produkte für den breiten Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Markt vertreibt. Zu den FMCG-Gütern zählen in erster Linie:

Lebensmittel und Getränke,

Körperpflege- und Reinigungsmittel sowie

Produkte für Haustiere.

Die Humble Group ist ein komplettes Ökosystem von über 40 Unternehmen, die in den wachstumsstarken Segmenten gesunde Lebensmittel und Snacks sowie nachhaltige Schönheit und Gesundheit tätig sind.

Das Portfolio umfasst eigene Marken wie The Humble Co., Tweek Sweets, Pandy, The Eco Gang und Green Star. Allen gemeinsam ist, dass ihre Produkte umweltfreundlicher und gesünder für den Verbraucher sind als herkömmliche Alternativen. Beispiele sind nachhaltige und umweltfreundliche Hygieneprodukte, zuckerfreie Süßigkeiten und muskelaufbauende Lebensmittel wie Proteinriegel. Das Geschäftsmodell von Humble besteht in der aktiven Identifizierung von profitablen, cashgenerierenden und marktführenden FMCG-Unternehmen.

Gute Geschäfte mit zuckerfreien Süßwaren

Ein Alleinstellungsmerkmal der Humble Group ist, dass ein Großteil der Produkte in unterschiedlichen Marktnischen angesiedelt ist, die in Zukunft ein schnelles Gewinnwachstum erwarten lassen. Sowohl der Trend zu einer gesünderen Lebensweise als auch der Trend zu umweltfreundlichen Produkten dürften sich in den nächsten Jahren weiter verstärken und den Marktanteil von Humble weiter wachsen lassen.

Zudem dürfte das Snacking-Geschäft der Schweden dank der Ausrichtung auf zuckerfreie Süßigkeiten deutlich an Marktanteil gewinnen. Wie schnell das gehen kann, zeigt das Beispiel der zuckerfreien Limonaden, die innerhalb kurzer Zeit den Marktanteil ihrer zuckerhaltigen Pendants übernommen haben.

40 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet die Humble Group mit ihren Eigenmarken, weitere 40 Prozent entfallen auf das White- und Private Label-Geschäft, etwa mit dem Einzelhandel. Der Rest wird über das eigene Vertriebsnetz generiert. Das Unternehmen hat somit mehrere Möglichkeiten, vom Trend zu umweltfreundlicheren und gesünderen Konsumgütern zu profitieren. Es kann zum Beispiel wachsen, indem es seine eigenen Marken ausbaut, weiterentwickelt und verkauft. Oder es kann wachsen, indem es mehr White-Label-Produktionen für andere Unternehmen übernimmt. Und schließlich kann Humble sein Geschäft ausweiten, indem es kleineren Marken beim Vertrieb hilft. So kann die Humble Group gleich mehrfach von diesem Megatrend profitieren.

Synergieeffekte durch Zukäufe

Die Humble-Aktie bietet auf dem aktuellen Niveau weiteres Aufwärtspotenzial – auch wenn der Kurs seit Sommer um rund 50 Prozent gestiegen ist. Dafür spricht neben der aktuell niedrigen Bewertung auch das starke Gewinnwachstum.

Wir gehen davon aus, dass sich der Gewinn je Aktie zwischen 2023 und 2025 verdoppeln wird, während Humble gleichzeitig Cash generiert und den Verschuldungsgrad weiter senkt. Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der für 2025 prognostizierten Gewinne bei 6. Angesichts des zweistelligen organischen Wachstums und der zweistelligen Free-Cash-Flow-Rendite wäre die Aktie jedoch nur etwa doppelt so hoch bewertet.

Humble ist auf dem besten Weg, das neue FMCG-Powerhouse zu werden. Dazu gehören – sowohl aus strategischer als auch aus Wachstumssicht – weitere Akquisitionen. In einigen Jahren wird Humble über eine sehr solide Bilanz und eine starke Cash-Generierung verfügen, was den Weg für einige Übernahmen ebnen dürfte. Nicht zuletzt sind kleinere Ergänzungsakquisitionen zu erwarten, die sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Kostenseite Synergieeffekte ermöglichen. Um das Portfolio weiter zu optimieren, dürfte sich Humble auch von Geschäftsbereichen trennen, die nicht zum Kerngeschäft gehören.

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Übernahme ist der Kauf der britischen Solent Group, die dank der Lieferung nachhaltiger White-Label- und Eigenmarkenprodukte an britische Einzelhändler wie Marks & Spencer und Tesco ein schnelles Wachstum verzeichnet. Ein weiteres Beispiel ist die Übernahme von True Gum, einem Hersteller von plastikfreiem, veganem Kaugummi, der derzeit im gesamten europäischen Einzelhandel schnell expandiert.

Am Beginn eines starken Megatrends

Trotz der überdurchschnittlichen Chancen sollten Anleger die möglichen Risiken im Auge behalten. So könnten sich bei konsumorientierten Unternehmen wie Humble konjunkturelle Schwächephasen negativ auf die Konsumausgaben auswirken. Gerade bei den Schweden ist dieses Risiko jedoch deutlich geringer, da das durchschnittliche Humble-Produkt erschwinglicher ist, als der Markt derzeit zu glauben scheint.

Die vielleicht größte Unsicherheit besteht darin, dass es sich bei Teilen der Gruppe um relativ junge Unternehmen mit einer vergleichsweise kurzen Historie handelt. Daher ist es nicht möglich, genau vorherzusagen, wie die verschiedenen Unternehmen unter dem Dach der Humble Group mit einem Abschwung umgehen werden, im Vergleich zu Unternehmen, die schon immer da waren.

Wir gehen jedoch davon aus, dass die Humble Group derzeit erst am Anfang eines starken Megatrends steht. Die vielversprechenden Perspektiven überwiegen daher die Risiken deutlich.

Über den Autor

Hans-Marius Lee Ludvigsen ist Portfoliomanager bei DNB Asset Management und verantwortlich für den DNB Fund Nordic Small Cap.