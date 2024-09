Viele Jahre dümpelten die Aktien des ehemaligen Industriekonglomerats General Electric (GE) – heute GE Aerospace – ebenso vor sich hin wie des Generikaherstellers Teva Pharmaceuticals. Managementfehler und branchenspezifische Herausforderungen sorgten dafür, dass die Kurse nicht vom Fleck kamen. Antizyklisch in solche Aktien zu investieren und auf die Wende zu hoffen, ist riskant. Investorenlegende Warren Buffett hat es einst auf den Punkt gebracht: „Turnarounds seldom turn“ – zu Deutsch etwa: Kehrtwenden funktionieren selten. Denn meist entwickeln sich schwächelnde Unternehmen weiterhin schwach, während es für starke Unternehmen oft über einen längeren Zeitraum nach oben geht. Für Anleger ist es daher nicht ungefährlich, auf vermeintlich günstig bewertete Turnaround-Aktien zu setzen – es kann sich aber auszahlen.

Anfang der 2000er-Jahre war der traditionsreiche US-Mischkonzern General Electric ein wankender Riese. Zwar steigerte das Unternehmen unter seinem Vorstandsvorsitzenden Jack Welch, der den Konzern von 1981 bis 2000 leitete und im Jahr 2000 vom Magazin Fortune zum „Manager des Jahrhunderts“ ernannt wurde, den Umsatz von 26,8 Milliarden US-Dollar auf fast 130 Milliarden US-Dollar. Unter der Oberfläche gärte es jedoch bereits, woran auch Welchs Nachfolger Jeffrey Immelt nichts ändern konnte: Er versuchte den digitalen Wandel, scheiterte jedoch durch Fehlentscheidungen wie den Zukauf der Stromversorgungssparte von Alstom. Im Januar 2018 gab General Electric 10 Milliarden US-Dollar Verlust bekannt, davon 6,2 Milliarden US-Dollar zur Stützung seines Versicherungsgeschäfts. Der Aktienkurs fiel dramatisch: 2017 gab das Papier 37 Prozent nach, im Folgejahr verlor es sogar 56 Prozent an Wert. Im Juni 2018 flog die Aktie erstmals seit 110 Jahren aus dem Dow-Jones-Index.

Larry Culp leitet 2018 Kulturwandel ein

Der Turnaround gelang schließlich Larry Culp, der 2018 die Führung des angezählten Konzerns übernahm. Er legte den Fokus auf eine schlanke Produktion und operative Exzellenz. Darüber hinaus leitete er einen Kulturwandel ein und stärkte den Fokus auf die Mitarbeiter. Die Neuerfindung der Industrie-Ikone gipfelte in ihrer Aufspaltung. General Electric wurde in drei separate Unternehmen aufgeteilt, um die operative Effizienz zu steigern:

GE Vernova, das Energiesegment: Trotz großem Potenzial kämpft der Geschäftsbereich mit Rentabilitätsproblemen, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien.

GE Healthcare, eines der profitabelsten Segmente: Hersteller von Röntgen- und Ultraschall-Geräten sowie Diagnose- und Patientenüberwachungssystemen mit 51.000 Mitarbeitern. Die alternde Bevölkerung sorgt für strukturelles Wachstum.

GE Aerospace, die Luft- und Raumfahrtsparte ist führend bei Flugzeugtriebwerken und nutzt das „Rasierklingenmodell“ für langfristige Gewinne. Das heißt: Es verkauft Triebwerke zu günstigen Preisen und sichert sich damit hohe langfristige und margenstarke Wartungseinnahmen. GE-Triebwerke treiben 75 Prozent aller kommerziellen Flüge weltweit an. Im zweiten Quartal 2024 wuchsen der Umsatz um 4 Prozent und der Gewinn um 62 Prozent. Für das Gesamtjahr wird ein Gewinnwachstum von bis zu 42 Prozent avisiert.

General Electric hat damit sein hochprofitables Luftfahrtgeschäft vom Ballast der Schwesterunternehmen befreit, die nur langsam wachsen und zum Teil niedrige Margen aufweisen. Der Großteil des Geschäfts wird künftig aus der Produktion und Wartung von Flugzeugtriebwerken bestehen. Durch die Aufteilung in verschiedene spezialisierte Unternehmen kann sich GE gezielt auf seine stärksten Geschäftsbereiche konzentrieren. Der klare Kurswechsel und die positiven operativen Ergebnisse stärken das Vertrauen der Anleger in die zukünftige Entwicklung. Darüber hinaus lässt die Abspaltung von weniger profitablen Einheiten Investoren den wahren Wert der Kernsegmente besser erkennen. Das erhöht den Marktwert. In Summe stützen diese Faktoren den Aktienkurs.

An diesem Turnaround konnten auch die Anleger des Fonds Vates Aktien USA (LI1206088414) teilhaben. Dessen Portfoliomanagement setzt bei der Zusammenstellung des Fonds auf Aktien, die bei erfolgreichen US-Investoren im Fokus stehen. Und diese hatten die mittlerweile erfolgreichen Umstrukturierungen frühzeitig richtig eingeschätzt und massiv investiert. Hedge-Fonds-Manager Chris Hohn hatte beispielsweise seine Position in der GE-Aerospace-Aktie mit einem weiteren Zukauf sogar noch einmal ausgebaut und war zuletzt mit ganzen 21 Prozent seines US-Aktienportfolios investiert. Die Belohnung: 60 Prozent Kursgewinn seit Jahresbeginn 2024.

Teva Pharmaceuticals verhebt sich mit Akquisition

Ebenfalls rund 60 Prozent seit Jahresbeginn legte die Aktie des Pharmaunternehmens Teva Pharmaceuticals zu – und auch hier waren der Grund erfolgreiche Umstrukturierungen. Das Unternehmen hatte im Vorfeld mit Herausforderungen zu kämpfen: Wichtige Patente liefen aus, der Preisdruck auf dem US-Markt nimmt zu und es wurden überteuerte Zukäufe getätigt. Das israelische Unternehmen kaufte beispielsweise 2015 für 40,5 Milliarden US-Dollar die Generikasparte des Botox-Herstellers Actavis. Diese extrem teure Akquisition entpuppte sich als größter Fehlkauf der Pharmageschichte. Das Geschäftsfeld entwickelte sich ab 2016 auf Grund eines immensen Preiswettbewerbs äußerst negativ. 2017 stieg akquisitionsbedingt der Umsatz noch leicht auf 22,4 Milliarden Dollar – unter dem Strich verblieb aufgrund immenser Wertberichtigungen aber ein Netto-Fehlbetrag von 16,4 Milliarden Dollar. Teva verbuchte damit den mit Abstand höchsten Verlust, der jemals in der Pharmaindustrie ausgewiesen wurde. Dieser zehrte im Prinzip die Nettogewinne der vorangegangenen zehn Jahre auf.

Neben Sparmaßnahmen wie Stellenabbau und Standortschließungen nahm das Unternehmen daraufhin eine Strategieanpassung vor und legte seinen Fokus auf Biosimilars. Dabei handelt es sich um Arzneimittel, die in lebenden Zellen erzeugt werden, und nicht wie bei Generika um Kopien der Originalwirkstoffe. Durch biotechnologisch hergestellte Arzneimittel ist eine neuartige Behandlung vieler Erkrankungen möglich. Beispielsweise konnten insbesondere bei der Therapie von Autoimmunerkrankungen und in der Krebstherapie Erfolge erzielt werden.

Neuer Fokus auf Biosimilars

Das Geschäftsfeld verspricht ein enormes Wachstum: Laut Datenanbieter Mordor Intelligence beläuft sich das Volumen des globalen Biosimilars-Marktes im Jahr 2024 auf geschätzte 35,5 Milliarden US-Dollar. Bis 2029 könnte es 82,3 Milliarden US-Dollar erreichen – das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 18,3 Prozent.

Da Biosimilars wesentlich schwieriger herzustellen sind, ist der Preisdruck deutlich geringer als bei klassischen Generika. Im Zuge dieses Turnarounds hat sich das Unternehmen unter der Führung von Richard Francis positiv entwickelt: Umsatz- und Gewinnwachstum in Europa und den USA sorgten ebenso für Rückenwind wie die erfolgreiche Einführung von Uzedy zur Behandlung von Schizophrenie bei Erwachsenen und Rekordumsätze mit Austedo, einem Arzneimittel zur Behandlung bestimmter neurologischer Erkrankungen.

Durch die Sparmaßnahmen und dem Verkauf nicht zum Kerngeschäft gehörender Vermögenswerte konnte außerdem der Schuldenabbau massiv vorangetrieben werden: Die Verbindlichkeiten schmolzen von 34 Milliarden US-Dollar im 3. Quartal 2017 auf 16,4 Milliarden Dollar im 2. Quartal 2024. Der Aktienkurs legte 2024 wie bei General Electric um rund 60 Prozent zu.

Turnaround-Aktien sind schwer zu finden

Turnaround-Unternehmen können Anlegern daher hohes Renditepotenzial eröffnen. Es ist aber – gerade für Privatanleger – alles andere als einfach, entsprechende Aktien und vor allem den richtigen Einstiegszeitpunkt zu finden. Denn oft ziehen sich strategische Anpassungen über mehrere Quartale. Es kann also mitunter länger dauern, bevor sich ein Turnaround deutlich in den Geschäftszahlen und irgendwann dann auch im Aktienkurs widerspiegelt. Darüber hinaus verfügen Privatanleger meist nicht über die nötigen Informationen, die Expertise und Research-Ressourcen. Außerdem dürften vielen von ihnen der Mut fehlen, in Turnaround-Aktien zu investieren. Denn oft gleicht ein solches Investment auf den ersten Blick dem Griff ins fallende Messer.

Hinzu kommt: Top-Investoren tragen oft selbst zum Turnaround bei. Über sukzessiv aufgebaute Aktienbeteiligungen können sie gezielt Druck auf das Management ausüben und Führungspositionen neu besetzen. Auf diese Art und Weise lassen sich bedeutende Veränderungen realisieren, die auf Jahre hinaus spürbar sind. Das lässt sich am Beispiel von Microsoft zeigen: Die Investmentgesellschaft ValueAct baute einen signifikanten Aktienbestand auf und drängte 2013 auf einen Strategiewechsel bei dem Technologieriesen, der zuvor unter dem damaligen CEO Steve Ballmer einige schwierige Jahre hinter sich hatte. Ballmers Nachfolger Satya Nadella richtete das Cloud-Geschäft komplett neu aus und legte damit den Grundstein für eine neue Erfolgsgeschichte: Während der Aktienkurs von 2000 bis 2014 quasi stagnierte, legte er infolge der Neuausrichtung bis August 2024 um mehr als 1.000 Prozent zu.

Über den Autor

Maik Komoss © Vates Invest

Maik Komoss ist Portfoliomanager und Prokurist bei der Vates Invest GmbH. Der Diplomkaufmann (Goethe-Universität Frankfurt am Main) begann seine Karriere 2011 als selbstständiger Researcher, Autor und Anlageberater institutioneller Kunden. Zu seinen Schwerpunkten gehörten unter anderem Strategien mit dem Schwerpunkt „kollektive Investmentintelligenz“ sowie US-Aktien. Seit 2018 ist er im Portfoliomanagement der Vates Invest GmbH.