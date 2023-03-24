Die Renditen von Aktien und Anleihen schwanken im Zeitverlauf. Eine Grafik des Online-Portals Visual Capitalist zeigt, wie sich verschiedene Portfolioallokationen in den Jahren 1926 bis 2019 entwickelt haben.

Im vergangenen Jahr stürzten die Aktien- und Anleihenmärkte ab, nachdem die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Zinssätze erhöht hatte. Es war das erste Mal seit Jahrzehnten, dass beide Anlageklassen gleichzeitig negative jährliche Renditen verzeichneten.

Das Online-Portal Visual Capitalist zeigt in einer Grafik mit Daten der Investmentgesellschaft Vanguard, wie sich verschiedene Aktien- und Anleihe-Allokationen in den Jahren 1926 bis 2019 entwickelt haben.

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Quelle: Visual Capitalist

Mit einem 100-prozentigen Aktienportfolio erzielten Anleger in dem Zeitraum eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,3 Prozent. Das Tief lag bei dieser Portfolioallokation bei -43,1 Prozent, das Hoch bei 54,2 Prozent. Ein klassisches 60/40-Portfolio brachte Investoren im Mittel eine Rendite von 8,8 Prozent per annum (Tief: -26,6 Prozent; Hoch: 36,7 Prozent). Mit einem 100-prozentigen Anleihenportfolio erwirtschafteten sie im Schnitt 5,3 Prozent (Tief: -8,1 Prozent; Hoch: 32,6 Prozent).