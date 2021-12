Andreas Scholz 01.04.2008 Lesedauer: 1 Minute

Aktien und Renten pur bei Veritas

Noch mehr Arbeit für Markus Kaiser. Der Geschäftsführer und Fondsmanager von Veritas betreut ab sofort gemeinsam mit Thorsten Winkler zwei weitere ETF-Dachfonds. Damit bietet Veritas inzwischen vier Dachfonds an, die in passiv gemanagte und börsengehandelte Indexfonds investieren. Im Gegensatz zu den beiden Mischfonds legen die Neuen ausschließlich in Aktien beziehungsweise Renten an.