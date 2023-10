Flaggschiff-Aktienfonds betroffen Aktien-Urgestein und Team-Mitglieder verlassen Allianz GI

Nach 22 Jahren bei Allianz Global Investors kehrt Aktienspezialist Thorsten Winkelmann dem Vermögensverwalter des Allianz-Konzerns den Rücken. Mit ihm verlassen vier Mitglieder seines bisherigen Teams das Unternehmen.

Winkelmann stand als Investmentchef bei Allianz GI dem Bereich Growth-Aktien vor – eine Position, die er ab 2009 zunächst an der Seite von Matthias Born und ab 2017 allein bekleidete. Dabei traf Winkelmann in mehreren Growth-Flaggschiff-Fonds des Hauses teil- oder sogar hauptverantwortlich die Anlageentscheidungen.

Aus Winkelmanns ehemaligem Team gehen zudem Robert Hofmann, Marcus Morris-Eyton, Darina Valkova und Nicolas Gonçalves. Damit verliert das Team immerhin fünf seiner ehemals zwölf Mitglieder.

Wohin es Winkelmann und seine Teammitglieder beruflich zieht, ist nicht bekannt. Auf ihren Profilen bei dem Karrierenetzwerk Linkedin ist jeweils noch der alte Arbeitgeber Allianz GI angegeben.

Die Nachfolge hat Allianz GI jedoch bereits geregelt: Investmentchef für Growth-Aktien und direkter Nachfolger Winkelmanns wird Christian Schneider.

Flaggschiff Allianz Europe Equity Growth Select:

Im Flaggschifffonds für Wachstumaktien von Allianz GI, dem Allianz Europe Equity Growth Select (ISIN: LU0908554255): In dem rund 1,1 Milliarden Euro schweren Growth-Flaggschifffonds bleibt Giovanni Tromonello an der Spitze, Co-Portfoliomanager Winkelmann wird dagegen vom vormaligen Vize Hildebrand abgelöst. In die Rolle des Stellvertreters schlüpft der neue Investmentchef Growth-Aktien und Winkelmann-Nachfolger Christian Schneider.

Allianz Continental European (GB0031382988): Der bisher verantwortliche Portfoliomanager Morris-Eyton wird durch die Co-Verantwortlichen Giovanni Trombello und Julian Bishop ersetzt. Stellvertreterin Valkova wird von Andreas Hildebrand abgelöst.

Allianz Euroland Equity Growth (LU0256839944): Der verantwortliche Portfoliomanager Hildebrand erhält zukünftig als Co-Manager Giovanni Trombello an die Seite. Die Position von Stellvertreterin Valkova wird nicht nachbesetzt.

Allianz Global Equity Growth (LU1625122699): Der Fonds wird in Zukunft hauptverantwortlich von Schneider und Tobias Kohls geleitet. Hildebrand bleibt Stellvertreter.

An Ausrichtung, Strategie oder dem Management der Fonds soll sich insgesamt nichts ändern. Die Prozessstabilität bleibe gewahrt, wie ein Sprecher von Allianz GI gegenüber DAS INVESTMENT betont. Immerhin bringe das Team eine langjährige Erfahrung mit. Der direkte Winkelmann-Nachfolger, Christian Schneider bringt demnach 27 Jahre Investmenterfahrung mit. Im Teamdurchschnitt seien es 17 Jahre. Ohnehin werde bei Allianz GI stets ein Team-Ansatz verfolgt.

Allianz GI verwaltet rund 520 Milliarden Euro für private und institutionelle Anleger aus aller Welt. Bespielt wird eine breite Palette an Aktien-, Renten-, Private Markets- sowie Multi Asset-Strategien, die in Industrie- sowie Schwellenländern anlegen. Allianz GI ist auf aktives Management spezialisiert.