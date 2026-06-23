Das Wachstum der Unternehmensgewinne stützt einen positiven Ausblick für Aktien, so die Aktienexperten Nicolas Janvier und Neil Robson von Columbia Threadneedle Investments.

Weltleitmesse BAUMA München: Branchen wie Bau, Werkstoffe und Ingenieurwesen profitieren von ihrer Verbindung zum Ausbau der KI-Infrastruktur.

Laut Nicolas Janvier, Head of North American Equities, und Neil Robson, Head of Global Equities, EMEA, machen die Disruption durch Künstliche Intelligenz und die hohe Streuung innerhalb der Märkte Diversifikation und eine sorgfältige Titelauswahl unverzichtbar.

Nicolas Janvier,

Head of North American Equities

Wir bleiben für globale Aktien konstruktiv gestimmt, gestützt auf einen positiven Ausblick für das Gewinnwachstum – trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten. Allerdings sind die Märkte derzeit von einer ausgeprägten Streuung geprägt. Der Ausbau der KI-Infrastruktur sorgt bei den Profiteuren für überdurchschnittliche Kursgewinne, während Bereiche, die als Verlierer dieses Wandels gelten, unter Druck geraten. Auch jenseits des KI-Themas sehen wir Chancen, die die Bedeutung von Diversifikation und vor allem von Selektivität unterstreichen.

Ein breiterer Blick auf die Bewertungen Neil Robson,

Head of Global Equities, EMEA

Die Märkte haben die Auswirkungen geopolitischer Ereignisse und die damit verbundenen Unsicherheiten bislang weitgehend ausgeblendet. Einige Indizes – insbesondere in den USA – haben neue Rekordstände erreicht. Das KI-Thema sorgt weiterhin für erhebliche Unterschiede in der Wertentwicklung, wobei Investitionen in Rechenzentren zu einem zentralen Wachstumstreiber geworden sind und die dominierenden Gewinner antreiben.

Branchenführer profitieren von hohen Investitionsausgaben. Bis 2030 werden Kapitalinvestitionen von rund 3,5 Billionen US-Dollar erwartet. Zwar erscheinen die Bewertungen teilweise ambitioniert, doch wir sind der Ansicht, dass anhaltende Investitionen und bestehende Angebotsengpässe weiterhin unterstützend wirken dürften.

Zunehmende Streuung innerhalb des KI-Themas

Künstliche Intelligenz ist der wichtigste Markttreiber. Gleichzeitig dürfte die Divergenz innerhalb des Technologiesektors anhalten, da Investoren Kapital in die Gewinner der Entwicklung umschichten und Unternehmen meiden, die durch KI unter Druck geraten könnten. In diesem Umfeld ist die Titelauswahl entscheidend – nicht eine breite Allokation.

Grafik 1: Die Einführung von KI nimmt deutlich Fahrt auf

KI-Adoptionsrate in den nächsten sechs Monaten gemessen an der Anzahl der Unternehmen

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Bloomberg, Stand: 3. Mai 2026. Geplante Nutzung: US Census BTOS AI Adoption Rate Next 6 Months, Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten. Aktuelle Nutzung: US Census BTOS AI Adoption Rate Last 2 Weeks, Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten.

Software- und datengetriebene Unternehmen werden zunehmend als anfällig für die Disruption durch agentenbasierte KI angesehen. Zwar sind die Bewertungen attraktiver geworden und einige Sorgen könnten übertrieben sein, doch die Unsicherheit hinsichtlich der langfristigen Ertragskraft bleibt bestehen. Daher bleiben wir vorsichtig, bis mehr Klarheit herrscht.

Chancen jenseits der KI – Geduld ist gefragt

Einige Bereiche außerhalb des KI-Themas haben sich bislang eher verhalten entwickelt. In Finanzwerten und im Energiesektor zeichnen sich jedoch attraktive Bewertungen ab, ebenso wie in ausgewählten anderen Marktsegmenten. Bis sich diese Potenziale entfalten, dürfte allerdings Zeit vergehen.

Eine Entspannung bei den Energiepreisen würde zusätzliche Chancen eröffnen. Bis dahin ist Geduld angebracht.

Robuste Gewinne stützen den positiven Ausblick

Zu Beginn des Jahres 2026 erwarteten wir ein Gewinnwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich und lagen damit am oberen Ende der Konsensschätzungen. Die bisher veröffentlichten Ergebnisse spiegeln stärkere Gewinnperspektiven und eine bemerkenswerte Widerstandskraft gegenüber geopolitischen Belastungen wider. Unsere Analysen deuten darauf hin, dass diese Dynamik bis zum Jahresende anhalten dürfte.

Für große US-Unternehmen rechnen wir beispielsweise mit einem Gewinnwachstum im niedrigen bis mittleren Zehnerprozentbereich. Allerdings konzentriert sich diese Stärke weiterhin auf einige wenige Mega-Caps, die die Gesamtentwicklung verzerren. Dies unterstreicht die Bedeutung einer gezielten Einzeltitelauswahl beim Portfolioaufbau.

Abseits des KI-Themas hat sich die erwartete Ausweitung der Gewinnstärke auf breitere Marktsegmente noch nicht vollständig materialisiert. Es gibt jedoch ermutigende Signale, etwa im Maschinenbau und in der Industrie. In Japan greift die Dynamik inzwischen auch auf Fabrikautomation, Handelshäuser und Elektronikunternehmen über.

Kapitalintensive Branchen – insbesondere Industrie- und Elektrotechnikunternehmen – entwickeln sich zunehmend zu Qualitätssegmenten mit hohen Markteintrittsbarrieren. Sie können ein Gegengewicht zu stärker herausgeforderten Bereichen wie der Softwareindustrie bilden.

Das Gewinnwachstum bei Technologieunternehmen und verwandten Sektoren bleibt robust. Besonders Chiphersteller und Hardwarezulieferer profitieren von deutlichen Gewinnaufwärtsrevisionen. Etablierte Marktführer verfügen aufgrund einer starken Nachfrage und eines knappen Angebots weiterhin über erhebliche Preissetzungsmacht. Dies schlägt sich in höheren Margen und steigenden Gewinnen nieder. Wir gehen davon aus, dass diese Dynamik anhält und unsere Übergewichtung in diesen Bereichen rechtfertigt.

Grafik 2: Gewinnsprung im Jahr 2026

Regionale Prognosen für das Gewinnwachstum je Aktie (EPS)

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Macrobond, Stand: 12. April 2026.

Unsere Erwartung eines anhaltend starken Gewinnwachstums spricht für Aktieninvestments. In vielen Regionen wurden die Gewinnprognosen je Aktie nach oben angepasst. Die hohe Streuung innerhalb der Märkte spricht jedoch für einen selektiveren Portfolioaufbau.

In diesem Umfeld bietet aktives Management die notwendige Flexibilität, um von den Profiteuren des KI-Booms und den Trends im Bereich kapitalintensiver Infrastruktur zu profitieren, während gleichzeitig Risiken in Segmenten mit erhöhten Gewinnrisiken – etwa durch Disruption oder eine schwächere Konsumnachfrage – begrenzt werden können.

Diversifikation bleibt entscheidend

Diversifikation bleibt unverzichtbar, da die Unterschiede zwischen und innerhalb von Sektoren, Anlagestilen und Marktkapitalisierungsklassen ausgeprägt sind.

Auf Sektorebene haben die Ereignisse im Nahen Osten dazu geführt, dass Energieaktien unabhängig vom KI-Thema überdurchschnittlich abgeschnitten haben. Gleichzeitig profitieren traditionelle Branchen wie Bau, Werkstoffe und Ingenieurwesen von ihrer Verbindung zum Ausbau der KI-Infrastruktur. Aus Stilperspektive haben Substanzwerte mit großer Marktkapitalisierung Wachstumswerte großer Unternehmen übertroffen.

Grafik 3: Der Gewinnmotor Technologie

Die Gewinnentwicklung bleibt stark, wird jedoch hauptsächlich vom Technologiesektor getragen.

Gewinnentwicklung über einen Zeitraum von 24 Monaten (EPS blended, %)

Quelle: Bloomberg, Stand: 30. April 2026. Halbleiter werden durch den SOX Index (Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index) repräsentiert, der auch Unternehmen außerhalb des S&P 500 umfasst.

Über alle Größenklassen hinweg haben große Unternehmen besser abgeschnitten. Die Gesamtentwicklung wird jedoch weiterhin von den Technologieriesen dominiert. Kleinere Unternehmen sollten deshalb nicht vernachlässigt werden. Viele von ihnen bieten Zugang zu zyklischen Chancen und können Technologieinvestments innerhalb des breiteren KI-Ökosystems sinnvoll ergänzen.

Regional hatten wir Europa zu Beginn des Jahres 2026 aufgrund expansiver Fiskalpolitik positiv eingeschätzt. Dieses Thema bleibt grundsätzlich intakt, allerdings belasten die hohen Energiepreise die kurzfristigen Perspektiven. Die Argumente für regionale Diversifikation bleiben stark. In Japan setzt sich der wirtschaftliche Wandel fort, während Schwellenländer zunehmend an Dynamik gewinnen. Allerdings sehen wir dort Konzentrationsrisiken sowohl auf Ebene einzelner Unternehmen als auch ganzer Branchen.

Fundamentaldaten bleiben entscheidend

Unser Ausblick bleibt positiv, auch wenn Risiken bestehen. Geopolitische Entwicklungen und unerwartete Ereignisse stellen weiterhin Herausforderungen dar und unterstreichen die Bedeutung von Ausgewogenheit, Diversifikation und selektivem Vorgehen.

KI dürfte der dominierende Markttreiber bleiben, wobei eine kleine Gruppe von Hyperscale-Unternehmen die Gewinnentwicklung maßgeblich beeinflusst. Engpässe bei Energieversorgung und Infrastruktur könnten allerdings das Tempo der Entwicklung bremsen.

Auch die Inflation bleibt ein wichtiger Unsicherheitsfaktor, mit Auswirkungen auf die Geldpolitik, die Kostenstrukturen der Unternehmen und die Konsumausgaben. Darüber hinaus beobachten wir erste Belastungserscheinungen bei einkommensschwächeren Verbrauchern. Insgesamt halten wir jedoch das Chancen-Risiko-Verhältnis weiterhin für attraktiv.

Fazit

Die Aktienmärkte dürften ihren Aufwärtstrend fortsetzen, auch wenn geopolitische Unsicherheit und erhöhte Schwankungen bestehen bleiben. Handelspolitik, Inflation und Zinsen bleiben wichtige Risikofaktoren. Zusätzliche Belastungen durch Lieferkettenprobleme, anhaltenden Inflationsdruck oder eine restriktivere Geldpolitik könnten die Stimmung kurzfristig beeinträchtigen.

Entscheidend für unsere positive Einschätzung ist jedoch die Erwartung eines anhaltenden Gewinnwachstums.

Vor diesem Hintergrund sollten Anlageentscheidungen konsequent an den Fundamentaldaten ausgerichtet werden – mit besonderem Augenmerk auf Cashflows und Profitabilität der Unternehmen. Langfristiger Anlageerfolg wird letztlich davon abhängen, qualitativ hochwertige und attraktiv bewertete Unternehmen zu identifizieren und langfristig zu begleiten.

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