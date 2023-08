Oatly, Veganz, Beyond Meat Ertrag mit Ersatzprodukten? So laufen die Aktien der Vegan-Pioniere

Pflanze statt Tier: Diesem Motto begegnet man im Supermarkt inzwischen an jeder Ecke. Veggie-Ersatzprodukte sind auf dem Vormarsch. Doch sind die Vegan-Pioniere deshalb auch ein gutes Investment? Wir haben die Aktien von Oatly, Beyond Meat und Veganz genauer unter die Lupe genommen.

© Christin Jahns mit Canva

Veganer Fleischsalat, Karotten-Lachs, Veggie-Mortadella, Hafermilch: Wer durch den Supermarkt schlendert, stößt mittlerweile an jeder Ecke auf vegane Produkte. Egal, ob Fleisch- oder Wurstwaren, Fisch oder Milchprodukte, für alles gibt es inzwischen nicht nur eine, sondern zahlreiche Alternativen – und die sind sehr gefragt.

Der Umwelt zur Liebe greifen inzwischen nicht nur Vegetarier, sondern auch immer mehr Fleischesser zu pflanzlichen Alternativen. Laut Statistischem Bundesamt produzierten die Unternehmen hierzulande 2022 im Vergleich zum Vorjahr so 6,5 Prozent mehr Fleischersatzprodukte. Gegenüber 2019 erhöhte sich die Produktion sogar um 72,7 Prozent. Auch die Zahl der Unternehmen, die Fleischersatzprodukte in Deutschland produzieren, stieg von 44 im Jahr 2021 auf 51 im vergangenen Jahr.

Fleisch-Konsum geht in Deutschland zurück

Trotz dieses Anstiegs fällt der Wert von Fleischersatzprodukten im Vergleich zu Fleischprodukten verhältnismäßig gering aus. So betrug der Wert von in Deutschland produziertem Fleisch und Fleischerzeugnissen im Jahr 2022 insgesamt 42,4 Milliarden Euro – und damit knapp das 80-fache des Wertes der Fleischersatzprodukte.

Aber dennoch: In der Bundesrepublik wird seit Jahren immer weniger Fleisch gegessen: Der Pro-Kopf-Verzehr lag nach Angaben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Jahr 2022 bei 52,0 Kilogramm pro Kopf. Das war ein Rückgang um knapp 15 Prozent gegenüber dem Jahr 2012 (60,9 Kilo pro Kopf) und der niedrigste Wert seit Beginn der Verzehrsberechnung 1989.

Laut einer Studie der Boston Consulting Group wird bis ins Jahr 2035 jede zehnte Portion Fleisch, Fisch, Ei oder Milch durch tierfreie Varianten ersetzt. Stattdessen landen Proteine aus Pflanzen und Mikroorganismen auf den Tellern.

Erfolgreiche Produkte, fallende Aktienkurse

Vorreiter dieser Entwicklung sind Unternehmen wie Veganz, Oatly oder Beyond Meat, die die pflanzlichen Alternativen aus den Veggie-Ecken der Reformhäuser in die Supermärkte geholt und die Bewegung auf diese Weise massentauglich und groß gemacht haben.

Wenn man von der aktuellen Präsenz der Produkte ausgeht, liegt die Vermutung nahe, dass sich ein Investment in die Veggie-Pioniere für Investoren der ersten Stunde mehr als ausgezahlt hat.

Ein Blick auf die Aktienkurse wirkt allerdings ernüchternd.

So ist etwa der Aktienkurs des deutschen Vegan-Pioniers Veganz seit dem Start am 8. November 2021 um 65 Euro gefallen. Wer damals eine Aktie für 86,90 Euro gekauft hat, hat heute nur 21,10 Euro im Depot.

Veganz-Aktienkurs © Wikifolio

Noch stärker abwärts ging es in den vergangenen Jahren für den schwedischen Hafermilch-Pionier Oatly. Dieser war am 24. Mai 2021 mit einem Kurs von 22,12 Euro gestartet. Davon sind heute gerade einmal 1,44 Euro übrig.

Oatly-Aktienkurs © Wikifolio

Nicht viel besser erging es Anlegern des gehypten Fleischersatz-Herstellers Beyond Meat aus den USA. Gestartet 2018 mit einem Einstiegskurs von 46 US-Dollar ging es bis November 2020 rauf auf 196,53 US-Dollar. Daraufhin folgte allerdings auch hier der Absturz: Heute liegt der Kurs bei gerade einmal 13,25 US-Dollar.

Beyond-Meat-Aktienkurs © Wikifolio

Erfolgreiche Produkte, erfolglose Unternehmen? Wie lässt sich das erklären?

Jan Bredack © Veganz

„Spätestens seit Ausbruch des Krieges sind alle Firmen in unserem Bereich unter Druck geraten“, erläutert Veganz-Vorstand Jan Bredack. „Steigende Kosten (Energie, Rohstoffe, Personal) und gleichzeitig ein rapider Nachfragerückgang haben zu sinkenden Umsätzen geführt. Die Challenge bestand in den letzten Monaten darin, die Firma unter den neuen Rahmenbedingungen auf Kurs zu bringen, was unter anderem mit Kostensenkungen und Sortimentsoptimierungen einhergeht.“

Aber vegane Produkte sind doch auf dem Vormarsch. Wer profitiert denn anstelle der Pionierfirmen davon?

„Die größten Wettbewerber sind inzwischen die Eigenmarken der Handelspartner, da diese die vegane Kategorie komplett bedienen und dabei deutliche günstigere Preise offerieren“, erklärt Bredack. „Da momentan durch die allgemeine Inflationslage viele Konsumenten:innen beim Einkauf sparen, erfahren die Eigenmarken einen enormen Umsatzschub.“

Klimaschutz bei großen Ketten zweitrangig

Dennoch ist Unternehmer Bredack überzeugt davon, dass die Pionier-Unternehmen Anlegern im Gegensatz zu großen Konzernen wie Nestlé, die ebenfalls auf den Vegan-Zug aufspringen, Vorteile bieten. „Wir entwickeln unsere Produkte in unserem Wertesystem nach Parametern wie Klimaschutz und Umweltverträglichkeit“, sagt er. Die großen Corporates richteten ihre Produktentwicklung hingegen einzig am Geschmack und Preis oder Marge aus. Das führe in der Regel zu langen Listen an Inhaltsstoffen und suboptimalen Wertschöpfungsketten hinsichtlich Klima- und Umweltschutz.

Firmen wie Veganz seien dagegen näher an den Zielgruppen und entwickelten Produkte, die mehr „in“ sind und Aspekte wie nachhaltige Verpackungen oder wenig Zucker berücksichtigen, die bei der Kaufentscheidung der Zielgruppen eine Rolle spielen.

Gesamte Wertschöpfungskette abbilden

Um in Zukunft auch wirtschaftlich wieder erfolgreich zu sein, geht Bredack neue Wege. „Wir haben die Firma insoweit umstrukturiert, dass unser Fokus auf Research und Development liegt und wir Produktinnovationen entwickeln. Wir achten darauf, dass wir möglichst die gesamte Wertschöpfungskette selbst abbilden. Das schützt uns einerseits vor Nachahmerprodukten und sichert uns andererseits höhere Marge, die unsere Ergebnissituation nachhaltig verbessern.“

Mit ETF s und Fonds in vegane Produkte investieren

Wenn du auf Unternehmen, die sich auf vegane Produkte spezialisiert haben, setzen möchtest, dir Einzelaktien angesichts der Schwankungen aber zu riskant sind, dann hast du auch die Möglichkeit über Fonds zu investieren.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Es gibt nur ein großes Manko: Auf der Suche nach einem veganen ETF wird man in Deutschland nicht wirklich fündig. Derzeit gibt es einfach noch zu wenige vegane Unternehmen an der Börse, um einen ETF allein darauf auszurichten.

Eine Alternative sind innovative Food-ETFs, wie beispielsweise der Rize Sustainable Future of Food ETF (ISIN: IE00BLRPQH31). Der börsengehandelte Indexfonds investiert in Unternehmen aus der Agrarwissenschaft, Landwirtschaft und dem Wassermanagement. Ein weiterer ETF ist der Ossiam Food for Biodiversity ETF (ISIN: IE00BN0YSK89).

Beide ETFs fassen das Investmentuniversum breiter und enthalten beispielsweise auch Verpackungs- oder Analyseunternehmen. Für die Diversifikation ist das gut, der Rendite war allerdings auch das bislang nicht wirklich zuträglich. Um hier genauere Aussagen über die Ursachen und die zukünftige Entwicklung treffen zu können, gibt es alle ETFs aus dem Food-Trend-Bereich aber bislang noch nicht lange genug.