Aktienauswahl nach Marktineffizienz RAM Active Investments legt globalen Long-/Short-Aktienfonds auf

Der im täglich gehandelten UCITS-Format erhältliche Fonds wird gemeinsam von Thomas de Saint-Seine, Maxime Botti und Emmanuel Hauptmann, Gründungsmitglieder und Senior Equity Fund Manager beim Schweizer Vermögensmanager RAM Active Investments verwaltet. Bereits seit 2007 verantworten sie die systematischen Aktienstrategien des aktiven und alternativen Vermögensmanagers.

Die Fondsstrategie zielt auf die Erfassung von Marktineffizienzen unter mehr als 6000 Aktientiteln entwickelter Märkte ab. Bei der Aktienauswahl wird ein quantitativ ausgerichteter, modellgeleiteter Prozess eingesetzt, der auf Fundamental- und Verhaltensdaten basiert. Ziel ist die Sicherung einer risikoadjustierten Rendite mit einem diversifizierten Portfolio aus stets mehr als 800 Titeln ohne Korrelation mit dem zugrundeliegenden Markt (MSCI World).

RAM AI bietet institutionellen und professionellen Anlegern bereits seit 2009 aktiv gemanagte, betaneutrale Long-/Short-Aktienfonds an. Per 31. Dezember 2016 verwaltete das Unternehmen über 730 Millionen Euro in betaneutralen Long-/Short-Strategien.

Thomas de Saint-Seine, CEO und Senior Equity Fund Manager: „Die globale Long-/Short-Strategie von RAM konzentriert sich voll und ganz auf die Aktienauswahl. Unser Ziel ist eine solide, risikoadjustierte Rendite, unabhängig von der Entwicklung auf dem Aktienmarkt.“

„In einem von zunehmender Unsicherheit geprägten Umfeld und einem schwankungsanfälligen Markt erfordert die Aktienauswahl besonders viel Disziplin. Unsere aktiv gemanagte Strategie schützt den Anleger vor Marktrisiken.“

Der Fonds ist in folgenden Ländern erhältlich: Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Großbritannien, Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland.