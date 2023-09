Academy-Aktiencheck In diesen ETFs und Fonds ist Adidas hoch gewichtet

Du bist kein Freund von Einzelaktien? Du magst ETFs und Fonds, hast aber trotzdem Lust auf eine höhere Gewichtung deines Lieblingstitels? Wir durchforsten das Fondsuniversum und zeigen dir, in welchen Aktienpaketen dein Favorit am stärksten vertreten ist. Heute: Sportartikelhersteller Adidas.

© Imago Images / Eibner

Superstar, Stan Smith, Samba: Was heute nach Glamour und Lifestyle klingt, war ursprünglich vor allem praktisch gedacht. Die Sneaker-Modelle von Adidas waren in den 1950er, 1960er und 1970er Jahren als Schuhe zum Basketball-, Tennis- und Fußballspielen auf den Markt gebracht worden. Heute zählen sie zu den beliebtesten Alltags-Turnschuhen von Adidas, dem zweitgrößten Sportartikelhersteller der Welt.

Adidas Superstar © Imago Iamges / Shotshop

Adidas Stan Smith © Imago Iamges / Pond5-Images

Adidas Samba © Imago Images / STPP

Sportschuhe aus Herzogenaurach

Begonnen hat die Geschichte des Dax-Unternehmens aus Herzogenaurach allerdings sehr viel kleiner. In den 1920er Jahren begannen die Brüder Adolf (Adi) und Rudolf in der Waschküche ihrer Mutter Sportschuhe herzustellen. Zusammen gründeten sie die „Gebrüder Dassler Schuhfabrik, deren Schuhe in den folgenden Jahren sogar bei Olympia zum Einsatz kamen.

Der Erfolg wurde jedoch von den anhaltenden Spannungen zwischen den Brüdern überschattet. Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen sie endgültig getrennte Wege. Rudolf Dassler gründete 1948 die Firma Puma, Adi Dassler 1949 die „Adi Dassler adidas Sportschuhfabrik“, die als Adidas bekannt wurde.

Richtig groß wurde sie durch die Fußballweltmeisterschaft 1954. Beim „Wunder von Bern“ spielte die Nationalmannschaft mit den innovativen Schraubstollenschuhen von Adidas. Anschließend wurden auch noch Adidas-Trainingsanzüge für die Mannschaft in Auftrag gegeben – der Grundstein für den Aufstieg der Herzogenauracher vom kleinen Turnschuhhersteller zum weltgrößten Sportartikelkonzern.

Adidas: Vom Familienunternehmen zur Aktiengesellschaft

Es folgten Kooperationen, Sponsorings, Ausrüsterverträge und diverse Kollektionen. In den 1980er Jahren geriet das Familienunternehmen dann allerdings in Schieflage und verlor 1989 die Weltmarktführerschaft an das US-amerikanische Unternehmen Nike. Ein Grund dafür: Adidas hatte die Nachfrage nach Jogging- und Running-Artikeln unterschätzt. Es folgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft und ein Jahresverlust von etwa 130 Millionen D-Mark im laufenden Geschäftsjahr 1989.

1998 stieg Adidas dann in den Dax auf, wo es etwas mehr als ein Jahrzehnt überwiegend seitwärts ging, bevor sich der Kurs zwischen 2014 und 2019 dann glatt verfünffachte. Einige Gründe dafür: Eigene Läden, ein florierender Online-Handel, sowie Fußballwelt- und Europameisterschaften.

Krise und Wiederaufstieg

Von Mitte 2021 bis Mitte 2022 ging es dann wieder steil bergab. Der Kurs der Aktie fiel von seinem Hoch von 336 Euro im August 2021 auf nur noch knapp 100 Euro im Oktober 2022. Die Jahresziele waren zu diesem Zeitpunkt infolge der fehlenden Nachfrage bereits mehrmals gesenkt worden. Dafür verantwortlich waren, unter anderem der Rückzug aus Russland, Geschäftseinbrüche in China, aber auch ein heftiger Druck auf die Margen und steigende Lagerbestände, die die Profitabilität beeinträchtigten.

Hinzu kam die teure Abkehr von den „Yeezy“-Produkten, bei denen der Konzern mit dem US-Skandalrapper Kanye West kooperierte und teure Lifestyle-Produkte auf den Markt gebracht hatte. Nach antisemitischen Äußerungen des umstrittenen Rappers musste Adidas die Zusammenarbeit einstellen. Nun läuft eine Sammelklage von Investoren in den USA, die Adidas vorwerfen, nicht rechtzeitig reagiert zu haben.

Mit dem neuen CEO Björn Gulden, der seit Januar im Amt ist, kam 2023 allerdings die Trendwende. Der Sportartikelhersteller gehört im laufenden Jahr zu den größten Gewinnern im Dax und ist damit auch bei Anlegern wieder gefragt. Gerade Investment-Einsteiger setzen gerne auf Unternehmen, die sie kennen – ein Lifestyle-Unternehmen, dessen Sneaker man sowieso gerne trägt, bietet sich da natürlich geradezu an.

Die Adidas-Aktie im Überblick

Adidas © Wikifolio

ISIN: DE000A1EWWW0

DE000A1EWWW0 Marktkapitalisierung: 32,5 Milliarden Euro

32,5 Milliarden Euro Wertentwicklung 5 Jahre: -11,7 Prozent

-11,7 Prozent Wertentwicklung 10 Jahre: 127,9 Prozent

127,9 Prozent Kurs-Gewinn-Verhältnis: 38,2 Prozent

38,2 Prozent Dividendenrendite: 0,7 Prozent

0,7 Prozent Umsatz 2022: 22,5 Milliarden Euro

22,5 Milliarden Euro Umsatzwachstum zum Vorjahr: 6 Prozent

Bei den ETFs ist die Zahl derer, bei denen die Adidas-Aktie zu den Top-Positionen zählt, begrenzt. Dafür ist sie in einigen aktiven Fonds sogar zweistellig gewichtet.

Auf diese Weise kannst du auf deine Lieblingsaktie setzen, bist aber bei eventuellen zukünftigen Kursverlusten von Adidas zumindest deutlich besser abgesichert als dies bei einem Einzelinvestment der Fall wäre.

Wir haben die Fonds zusammengestellt, in denen die Adidas-Aktie den größten Anteil hat und stellen sie auf den folgenden Seiten vor.

Stand aller Daten: 08. September 2023