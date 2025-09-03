Eine Morningstar-Studie belegt: ETFs auf europäische Aktienerträge schlagen aktive Fonds. Drei Dividenden-ETFs stechen besonders hervor. Wir stellen sie genauer vor.

Europa-fokussierte Dividenden-ETFs haben sich in den vergangenen Jahren als attraktive Anlageoption für einkommensorientierte Investoren etabliert. Eine aktuelle Analyse von Morningstar zeigt nun, welche drei ETFs in diesem Segment besonders überzeugen können.

Passive Strategien schlagen aktive Verwaltung

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: ETFs auf europäische Aktienerträge haben sowohl kurz- als auch langfristig aktiv gemanagte Fonds übertroffen. Laut dem europäischen Aktiv/Passiv-Barometer von Morningstar lag die Erfolgsquote aktiver Manager in diesem Bereich im Vergleich zu ETFs und Indexfonds in den vergangenen zwölf Monaten bei lediglich 14,7 Prozent. Noch deutlicher wird das Bild bei der Zehnjahresbetrachtung: Hier erreichten null Prozent der aktiven Manager eine bessere Performance als ihre passiven Pendants.

Starke Performance der gesamten Kategorie

Europäische Aktienertragsfonds, die sowohl aktive als auch passive Strategien umfassen, konnten in den vergangenen zwölf Monaten eine beachtliche Rendite von 16,31 Prozent erzielen. Diese Performance übertraf den Morningstar Europe Index, der im gleichen Zeitraum 13,95 Prozent zulegte.

Auch bei der längerfristigen Betrachtung zeigt sich ein positives Bild: Über drei Jahre erreichten die Fonds eine annualisierte Rendite von 11,07 Prozent, über fünf Jahre 11,16 Prozent jährlich.

Methodische Auswahl nach strengen Kriterien

Die Identifikation der drei Spitzenreiter erfolgte nach einem systematischen Auswahlverfahren: Morningstar analysierte die Renditedaten über ein, drei und fünf Jahre und fokussierte sich dabei auf in Europa domizilierte ETFs, die zu den besten 33 Prozent ihrer Kategorie gehören. Zusätzlich mussten die Fonds ein Morningstar Medalist Rating von mindestens Bronze vorweisen und über ein Vermögen von mindestens 100 Millionen Euro verfügen. Aus diesem strengen Screening gingen schließlich die drei vorgestellten ETFs hervor.

Was zeichnet Europa-Aktienertrags-ETFs aus?

Diese ETF-Kategorie der europäischen Aktienertragsfonds fokussiert sich auf europäische Unternehmen, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen ausschütten. Dabei können die Fonds in Unternehmen verschiedener Größenordnungen investieren, wobei viele eine Präferenz für Large-Cap-Aktien aufweisen.

Die Anlagestrategien der drei Spitzenreiter basieren auf etablierten Indizes, die Unternehmen nach strengen Dividendenkriterien selektieren und gewichten.

Die drei Spitzenreiter im Detail

Im Folgenden stellen wir die drei ETFs nach Fondsgröße vor – vom volumensstärksten zum kleinsten Fonds.

iShares Stoxx Europe Select Dividend 30 ETF

iShares Stoxx Europe Select Dividend 30 ETF Sektor: Aktienfonds Large Cap Europa

Aktienfonds Large Cap Europa Auflegung: 03.05.2005

03.05.2005 Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Deutschland

Blackrock Asset Management Deutschland ISIN: DE0002635299

DE0002635299 Max. Ausgabeaufschlag: 2,00%

2,00% Maximal Drawdown seit Auflage: 70,09%

70,09% Performance YTD: 29,88%

29,88% Performance 3 Jahre: 57,25%

57,25% Performance 5 Jahre: 96,74%

96,74% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,79

0,79 Sum. lfd. Kosten: 0,39%

0,39% Tracking Error 5 Jahre: 9,02

9,02 Volatilität 5 Jahre: 17,13%

17,13% Volumen in Mio. EUR: 491

Als größter der drei ETFs mit einem Volumen von 491 Millionen Euro konnte der iShares-Fonds in den vergangenen zwölf Monaten 35,73 Prozent zulegen. Der bereits im Mai 2005 aufgelegte ETF weist eine langjährige Erfolgsgeschichte auf: 19,08 Prozent jährlich über drei Jahre und 19,35 Prozent über fünf Jahre. Er trägt das höchste Morningstar-Rating von fünf Sternen.

Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 ETF

Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 ETF Sektor: Aktienfonds Large Cap Europa

Aktienfonds Large Cap Europa Auflegung: 22.11.2018

22.11.2018 Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg

Amundi Luxembourg ISIN: LU1812092168

LU1812092168 Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%

0,00% Maximal Drawdown seit Auflage: 40,77%

40,77% Performance YTD: 28,87%

28,87% Performance 3 Jahre: 56,40%

56,40% Performance 5 Jahre: 95,73%

95,73% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,79

0,79 Sum. lfd. Kosten: 0,30%

0,30% Tracking Error 5 Jahre: 9,11

9,11 Volatilität 5 Jahre: 17,14%

17,14% Volumen in Mio. EUR: 220

Mit einer Performance von 35,41 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten führt der Amundi-ETF das Ranking an. Der Fonds mit einem Volumen von 220 Millionen Euro konnte bereits über längere Zeiträume überzeugen: 18,80 Prozent jährlich über drei Jahre und 19,14 Prozent über fünf Jahre. Das Morningstar-Rating liegt bei vier Sternen.

Franklin European Dividend ETF

Franklin European Dividend ETF Sektor: Aktienfonds All Cap Europa

Aktienfonds All Cap Europa Auflegung: 06.09.2017

06.09.2017 Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services

Franklin Templeton International Services ISIN: IE00BF2B0L69

IE00BF2B0L69 Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%

0,00% Maximal Drawdown seit Auflage: 35,53%

35,53% Performance YTD: 19,26%

19,26% Performance 3 Jahre: 50,14%

50,14% Performance 5 Jahre: 88,82%

88,82% Sharpe Ratio 5 Jahre: 1,13

1,13 Sum. lfd. Kosten: 0,34%

0,34% Tracking Error 5 Jahre: 7,02

7,02 Volatilität 5 Jahre: 11,04%

11,04% Volumen in Mio. EUR: 116

Der Franklin Templeton-ETF mit einem Volumen von 116 Millionen Euro erzielte in den vergangenen zwölf Monaten eine Rendite von 25,04 Prozent. Seit seinem Launch im September 2017 zeigt der Fonds konstante Performance mit 13,77 Prozent jährlich über drei Jahre und 17,74 Prozent über fünf Jahre. Auch dieser Fonds erhielt die Höchstnote von fünf Morningstar-Sternen.