Aktienfonds 2018 Nur Gesundheitstitel schaffen eine schwarze Null

Mit teils herben Durchschnittsverlusten endete das vorige Jahr für 37 der 38 relevantesten Aktienfondskategorien am deutschen Markt, die mindestens 20 bewertete Fonds enthalten. Die einzige Ausnahme bilden in einer aktuellen Scope-Studie die Fonds der Peergroup „Aktien Gesundheitswesen Welt“. Sie erzielten im Durchschnitt ein Plus um 3,6 Prozent.

Am anderen Ende der Rangliste stehen Deutschland-Aktienfonds mit einem durchschnittlichen Verlust von 20,1 Prozent. Dazwischen liegen die Produkte der mit mehr als 800 Fonds größten Vergleichsgruppe „Aktien Welt“. Deren durchschnittlicher Verlust beträgt 8,2 Prozent, doch immerhin 53 Fonds dieser Peergroup schlossen 2018 mit einem Wertzuwachs ab.