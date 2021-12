Aktienfonds Asien 2011: Performance-Retter Australien

Geschadet hat der mit rund 70 Prozent sehr starke Fokus auf die drei erstgenannten Länder im laufenden Jahr nicht: Zum Stichtag 2. Dezember ist der von der Blackrock-Tochter I-Shares aufgelegte ETF der einzige Aktienfonds der Kategorie Südostasien/ Pazifik, der für 2011 ein positives Ergebnis ausweist.Der zweitplatzierte Newton Asian Income kommt immerhin noch auf einen Australien-Anteil von 25 Prozent, während der Nordasia.com auf Rang 3 einen deutlichen Schwerpunkt bei japanischen Technologietiteln setzt.Der einzige Fonds aus den Top 5, in dem Unternehmen aus Australien oder Japan keine Rolle spielen, ist der UBS Asian Consumption. Dieser im März 2000 aufgelegte Themenfonds investierte ursprünglich ähnlich wie der Nordasia.com ausschließlich in Technologietitel, änderte aber im Sommer 2009 seinen Schwerpunkt.Seither konzentriert sich Fondsmanager Namit Nayegandhi auf Unternehmen, die von der Kaufkraft der wachsenden Mittelschicht in Asiens Schwellenländern profitieren sollen. Regional liegt der Schwerpunkt derzeit in Südkorea (23 Prozent) und China (inklusive Hongkong 32 Prozent).Neben dem weit abgeschlagenen Branchenfonds LSF Asian Solar & Wind finden sich am Ende des Feldes zwei Fonds, die sich recht monothematisch den beiden Bric- Ländern China und Indien widmen: Im Mellon Vietnam, India & China liegt der Anteil bei 91 Prozent, im DNB Asian Small Cap von Indien-Spezialist Parameswara Krishnan sogar bei 95 Prozent.