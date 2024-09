Welche Aktienfonds haben binnen eines Jahres beim Rating den größten Sprung nach oben gemacht? Das hat das Analysehaus Scope ausgewertet. Einbezogen wurden dabei alle Aktienfonds mit einem Mindestvolumen von 50 Millionen Euro. Das Ergebnis: Obwohl viele Fonds für chinesische Aktien in den vergangenen zwölf Monaten ein Minus eingefahren haben, weist die Vergleichsgruppe „Aktien Greater China“ den höchsten Anteil an Rating-Aufsteigern auf. Das zeige „eine gewisse positive Dynamik trotz der allgemeinen Herausforderungen im chinesischen Markt“, heißt es von Scope. In der ersten Jahreshälfte habe der Markt Kursgewinne verzeichnet. Von diesem Aufschwung und von der starken Wertentwicklung indischer Aktien haben asiatische und Schwellenländer-Aktienfonds stark profitiert, so die Analyse.

Mit dem KBC Equity New Asia und dem AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio sind auch die beiden Fonds mit dem stärksten Plus an Rating-Punkten innerhalb der vergangenen zwölf Monate in Asien aktiv. Der KBC Equity New Asia investiert breit gestreut in asiatische Aktien mit dem Fokus auf Bluechips und setzt dabei vor allem auf Indien, Taiwan, China und Südkorea. Bei den Branchen liegt der Schwerpunkt auf Technologie und Finanzen. Der AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio legt ebenfalls zum Großteil in sogenannte Large und Mega Caps an. Im Portfolio sind vor allem Aktien aus China, Südkorea und Taiwan.

Bemerkenswert: Unter den Rating-Aufsteigern sind zudem mehrere Nebenwerte-Fonds. Kleine und mittelgroße Unternehmen, die oft empfindlicher auf Konjunkturzyklen reagieren, hätten von der guten Verbrauchernachfrage und Geschäftsaktivität profitiert, analysieren die Fonds-Experten von Scope. Viele dieser Unternehmen würden sich stärker auf ihre heimischen Märkte konzentrieren, was in Zeiten lokaler wirtschaftlicher Stärke von Vorteil sein könne.

Angesichts der Aktien-Hausse seien Anleger eher bereit, Risiken einzugehen und kleinere und mittelgroße Aktien zu bevorzugen, die in der Regel ein höheres Wachstumspotenzial bieten als Großunternehmen. Zudem hätten einige Branchen den breiten Markt geschlagen, in denen besonders viele kleine und mittelgroße Unternehmen vertreten seien, etwa Technologie, Biotechnologie und erneuerbare Energien.

Auf den nächsten Seiten zeigen wir die Rating-Aufsteiger von Scope – sortiert nach der Wertentwicklung über ein Jahr (Stand: 23. September 2024).