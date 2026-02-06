Small und Mid Caps aus Europa sind gut ins Jahr gestartet – und es gibt weiteres Aufholpotenzial. Wir zeigen, welche Nebenwertefonds über drei Jahre am besten abgeschnitten haben.

Europäische Small und Mid Caps bieten aktuell mehrere Argumente für eine überdurchschnittliche Entwicklung in den kommenden Monaten und Jahren, auch wenn die Volatilität höher bleibt.

Nach Jahren der Underperformance notieren europäische Nebenwerte vielerorts mit ungewöhnlich hohen Abschlägen gegenüber Large Caps, obwohl sie historisch eher mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt wurden. Studien zu MSCI-Europe-Indizes zeigen, dass Small- und Mid-Cap-KGVs im Vergleich zu Large-Caps klar zurückgeblieben sind, was das Chance-Risiko-Verhältnis strukturell verbessert. Gleichzeitig haben sich Small-Cap-Indizes in Europa seit 2025 bereits spürbar erholt, was auf den Beginn einer Aufholphase hindeuten kann.

Nebenwerte profitieren vom Fokus auf Heimatmärkte

Für die kommenden Jahre zeichnet sich in Europa ein moderates Wachstumsszenario mit graduell sinkenden Zinsen ab, wovon insbesondere konjunktursensitive Geschäftsmodelle profitieren. Small und Mid Caps sind stärker im heimischen Markt verankert und weniger von globalen Handelskonflikten abhängig, was sie in einem Umfeld geopolitischer Spannungen relativ robuster machen kann.

Fiskalprogramme, etwa in Deutschland und Südeuropa, wirken zudem vor allem über Investitionen in Infrastruktur, Energie und Digitalisierung. Und dies sind Segmente, in denen viele kleinere börsennotierte Unternehmen zu Hause sind.

Mehr Börsengänge beleben den Markt

Europäische Small- und Mid-Caps sind oft direkte Profiteure struktureller Trends wie Energiewende, Med-Tech, Software und spezialisierte Industrie-Nischen. Eine sichtbare Belebung des europäischen IPO-Markts vergrößert das investierbare Universum und signalisiert wachsende Risikobereitschaft der Investoren, was typischerweise Phasen guter Small-Cap-Performance begleitet.

Für die kommenden Monate und Jahre sprechen damit vor allem drei Punkte für europäische Small- und Mid-Caps: attraktive Bewertungen, zyklischer und struktureller Rückenwind sowie eine sich verbessernde Marktstruktur. Anleger sollten jedoch die höhere Schwankungsbreite dieses Segments berücksichtigen und breit diversifizieren.

Wir haben uns die erfolgreichsten Aktienfonds der vergangenen 3 Jahre angeschaut. Dabei wurden sowohl Small-Cap- als auch Small- & Mid-Cap-Fonds Europa berücksichtigt. Hier sind die Top Ten:

Platz 10: BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable