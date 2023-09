Energie, Gesundheit, Urbanisierung Columbia Threadneedle Investments lanciert nachhaltigen Aktienfonds

Columbia Threadneedle Investments erweitert seine nachhaltige Produktpalette um einen nachhaltigen globalen Aktienfonds und hat den CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income aufgelegt.

Der Fonds wird von Nick Henderson, Portfoliomanager für globale Aktien, aktiv verwaltet. Die Strategie zielt darauf ab, attraktive und stabile Erträge aus einem Kernportfolio führender nachhaltiger Unternehmen zu erzielen. Dabei strebt der Fonds eine Rendite an, die den MSCI All Country World Index übertreffen soll. Durch eine zusätzliche Overlay-Strategie sollen die Renditen weiter gesteigert werden – Ziel ist eine kombinierte Rendite von 4 bis 8 Prozent jährlich. Im Interesse der Risikostreuung hält der Fonds ein ausgewogenes Portfolio mit Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt. Die Investments des Fonds unterliegen Marktschwankungen und anderen Risiken, die normalerweise mit einer Anlage verbunden sind. Auch eine Anlage in Derivaten ist möglich. Anleger sollten dabei die größere Volatilität von Derivaten und die entsprechend höheren Schwankungen der Fondsanteile beachten, die daraus resultieren kann.

Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft und hat bei der Titelauswahl einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeitsthemen. Dazu identifizieren Henderson und sein Team etwa 30 bis 50 Aktien von Unternehmen, die von Nachhaltigkeitstrends profitieren dürften oder dazu beitragen. Im Zentrum stehen sieben Megatrends, die gut aufgestellten Unternehmen langfristigen Rückenwind bescheren, darunter Energiewende, Gesundheit und Wohlbefinden sowie nachhaltige Städte.

Nick Henderson gehört zu Columbia Threadneedles ESG-Spezialistenteam für globale Aktien und verfügt über langjährige Erfahrung im Management globaler nachhaltiger Strategien. Sein Team ist Teil des 24-köpfigen Global Equities-Teams, das rund 20 Milliarden Euro verwaltet. Es arbeitet eng mit den über 40 Spezialisten für verantwortungsvolles Anlegen von Columbia Threadneedle zusammen.

Der Fonds verfolgt eine klare Philosophie, um die nachhaltigen Ziele der Investoren zu erreichen:

Vermeidung von Unternehmen mit schädlichen oder nicht nachhaltigen Praktiken

Investments in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft beziehungsweise Umwelt leisten

Verbesserung des Umgangs der Unternehmen mit ESG-Problemen durch aktiven Dialog und Ausübung von Stimmrechten (Engagement und Voting)

Nachhaltige Strategie mit Core-Value-Ansatz

Im Mittelpunkt stehen solide und wachsende Ertragsströme, die Vermeidung von Wertfallen und ein ausgewogener Ansatz beim Portfolioaufbau. Der Anlageschwerpunkt liegt klar auf Anbietern von Nachhaltigkeitslösungen, dennoch setzt das Portfolio stärker auf den faktorbasierten Core-Value-Stil als viele bestehende nachhaltige Aktienportfolios, die in der Regel stärker Growth-orientiert sind.

„Die Auflegung dieses Fonds ist ein wichtiger Meilenstein, und wir sind überzeugt, dass sich damit eine neue Dimension des nachhaltigen Investierens eröffnet“, erklärt Nick Henderson, Portfoliomanager des CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income. „Nachhaltige Fonds sind häufig wachstumsorientiert, während traditionelle Dividendenfonds in der Regel überdurchschnittliche Dividendenerträge in Sektoren wie Tabak oder Energie erzielen, die sich im Abschwung befinden. Durch die faktorbasierte Anlage in den Value-Stil ist der Fonds unseres Erachtens eine echte Alternative. Er ist ein nachhaltiges Anlageprodukt, das hohe Erträge bietet, die nicht aus herkömmlichen Sektoren mit hohen Erträgen stammen.“

Eine risikogesteuerte Call-Overlay-Strategie soll den „natürlichen“ Ertrag des Portfolios steigern und zur Diversifizierung beitragen sowie außerdem die Fondsrendite um 2 bis 4 Prozent jährlich erhöhen. Dieser dynamische Ansatz, der von Columbia Threadneedles Systematic Factor Investments Team verwaltet wird, kombiniert Short-Positionen in Call-Optionen mit einer Long-Position in Futures. Die bei den Call-Optionen vereinnahmte Prämie stellt die Mehrrendite dar, während die Long-Futures-Position den Profit in steigenden Märkten sichert. Diese Beteiligung würde ansonsten durch den Verkauf von Call-Optionen begrenzt.

„Der CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund bietet Investoren eine Strategie, die auf hohe Erträge ausgerichtet ist und sich auf Unternehmen konzentriert, die einen nachhaltigen Beitrag liefern wollen“, kommentiert Michaela Collet Jackson, Head of Distribution EMEA, bei Columbia Threadneedle Investments. „Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir eine Strategie entwickelt, die unseres Erachtens eine einzigartige Lücke schließt und auf unserer Erfolgsbilanz bei Aktieninvestments mit hohen Dividendenrenditen und nachhaltigen Portfolios mit langfristigen Renditen basiert. Das Overlay sorgt für den höheren Ertrag, den Investoren im derzeit hartnäckig inflationären Umfeld suchen. Globale Aktien, Dividendenportfolios und verantwortungsvolles Anlegen sind drei Bereiche, in denen Columbia Threadneedle auf eine lange Tradition zurückblickt, und ich freue mich, dass die Strategie diese drei Stärken für unsere Kunden in einem Fonds vereint.“

Weitere Informationen gibt es hier.