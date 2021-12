Aktienfonds Jupiter Asia Pacific Income „reloaded“

Jupiter-Fondsmanager Jason Pidcock legt bei der Auswahl von typischerweise 40 bis 50 Aktien für das Portfolio des neuen Jupiter Asia Pacific Income einen Schwerpunkt auf Industriestaaten der Region Asien-Pazifik. Dazu zählt er unter anderem Australien, Neuseeland und Singapur. Dabneben investiert er aber auch „in gut geführte Large-Cap-Unternehmen“ aus Hongkong, Taiwan oder den Philippinen.Für den Fonds bestehen zwar keine Länder- oder Sektorenbeschränkungen. Japan-Investments sind für den seit Dezember für Jupiter tätigen Pidcock allerdings tabu. Bei seinem neuen Arbeitgeber verwaltet der erfahrene Asien-Fondsmanager auch einen im März aufgelegten asiatischen Income-Unit-Trust.Pidcock verfolgt eine auf Fundamentaldaten basierende Strategie und investiert in Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Darüber hinaus sucht er nach Firmen, die sich verpflichtet haben, ihre Gewinne durch Ausschüttung von Dividenden, sofern angemessen, mit ihren Aktionären zu teilen. Ein zentraler Bestandteil seiner Strategie ist die Beurteilung der Unternehmensführung.Die Analyse auf Unternehmensebene, auf deren Basis das Portfolio aufgebaut wird, ist in einen Kontext breiterer makroökonomischer Trends eingebettet: Der Fondsmanager prüft im Rahmen seiner Anlageentscheidungen das allgemeinere politische und wirtschaftliche Umfeld in der Region.„Die in Asien entstehende Dividendenkultur bietet attraktive Renditen“, kommentiert Pidcock die aktuelle Lage seiner Anlageregion. „Auch der verstärkte Ausbau der Infrastruktur bietet aus meiner Sicht vielfältige Chancen. Daneben interessiere ich mich für den Dienstleistungssektor, der zu einem wichtigen Motor des Handelswachstums geworden ist, von dem wiederum viele Dividenden ausschüttende Unternehmen profitieren.“