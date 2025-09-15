Jedoch schielen viele Anleger nicht mehr allein auf die Entwicklung eines Index. Für sie sind zunehmend Kriterien relevant, die aktives Fondsmanagement bietet. So ist für Anleger eine attraktive jährliche Ausschüttung wichtig, um vom Erfolg ihrer Aktienstrategie zu profitieren, ohne bei Geldbedarf die Substanz durch Anteilsverkäufe minimieren zu müssen. Darüber hinaus spielt es eine Rolle, wie nachhaltig die Unternehmen arbeiten. Backtests und Erfahrungswerte zeigen, dass nachhaltige Portfolios im Schnitt auf Augenhöhe mit Benchmarks wie dem MSCI World performen bei gleichzeitig geringerem Risiko. Durch die ESG-Integration im Investmentprozess können beispielsweise Risiken frühzeitig erkannt und so Verluste vermeintlich vermieden werden.1

All diese Aspekte berücksichtigt der nachhaltige Asset Manager der Evangelischen Bank, EB-SIM, in ihrem Fonds EB-Global Equities.

„Der Fonds bietet allen Anlegergruppen Zugang zur globalen Aktienstrategie unserer leistungsstarken Multi-Asset-Produkte und Spezialfondsmandate: global diversifiziert, ausschüttungsorientiert und mit unserem starken Nachhaltigkeitskonzept", sagt Sebastian Kösters, Chief Investment Officer der EB-SIM.

Der EB-Global Equities strebt eine jährliche Ausschüttung von drei Prozent an2 und bietet jetzt auch Privatanlegern Zugang zur globalen Aktienstrategie der EB-SIM. Bisher war diese nur institutionellen Anlegern zugänglich.

Bei der Auswahl der Titel kommt das bewährte Werte-Integration-Wirkung-Konzept (kurz: WIW-Konzept) der EB-SIM zum Einsatz. Das Fundament des Investmentprozesses bilden Werte, die durch den Nachhaltigkeitsfilter der EB-Gruppe zum Ausdruck kommen. Dieser Filter kombiniert die ethisch-nachhaltigen Kriterien des Leitfadens für ethisch-nachhaltige Geldanlagen der Evangelischen Kirche in Deutschland mit eigenen Schwerpunkten (Werte). Um das Investmentrisiko gezielt zu steuern, wendet die EB-SIM ihren selbst entwickelten, durch künstliche Intelligenz gestützten EB-ESG-Score an (Integration). Dieser macht im Vergleich zu herkömmlichen Nachhaltigkeitsratings, die in der Regel vergangenheitsbasiert sind, eine vorausschauende und damit präzisere Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen möglich. Der KI gestützte EB-ESG-Score trägt dazu bei, das Risiko für Anleger zu minimieren, ohne dass sie – wie eine Analyse der EB-SIM zeigt – auf Rendite verzichten müssen.3

Neben dem Erlangen einer positiven finanziellen Rendite bleibt es Ziel der EB-SIM, die nachhaltige Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern (Wirkung). Durch ihre Engagement-Strategie, basierend auf gezielten Unternehmensdialogen und dem Ausüben von Stimmrechten, unterstützt sie positive Veränderungen. Somit bietet der EB-Global Equities Anlegern ein attraktives Rundum-Paket, das keinen Aspekt moderner Geldanlage auslässt.

Chancen Risiken Partizipation an der Wertentwicklung von Aktienmärkten Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien und Währungen, Kursverluste möglich Stringenter Nachhaltigkeitsprozess Wertschwankung des Fondsanteilswerts kann erhöht sein Globale Diversifikation über Einzeltitel Relativ schwache Entwicklung der Assetklasse möglich Angestrebte Ausschüttungsquote von 3% 4 Keine Garantie für Erfolg der Einzelwert-

analysen und des aktiven Managements

2-

4-

